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https://arabic.sputniknews.com/20220618/الشركات-الباكستانية-تبحث-عن-روابط-نقل-أقوى-مع-روسيا-1063819028.html
الشركات الباكستانية تبحث عن روابط نقل أقوى مع روسيا
الشركات الباكستانية تبحث عن روابط نقل أقوى مع روسيا
التقى وفد أعمال باكستاني برئاسة عرفان إقبال شيخ، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية (FPCCI)، مع المسؤولين الروس في سان بطرسبورغ اليوم السبت لمناقشة... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T13:23+0000
2022-06-18T13:23+0000
العالم
روسيا
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وقال محسن شيخ، رئيس مجلس الأعمال الباكستاني الروسي، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF): "لقد نظمت زيارة لوفد برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية. لقد جئنا إلى هنا لإظهار صداقتنا. هناك فرص هائلة للتجارة والتجارة. نحن نفتقر إلى الخدمات المصرفية بين بلدينا، ونفتقر إلى خطوط النقل الحيوية مثل السكك الحديدية".وقال إن مندوبين باكستانيين التقوا بمسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ووزارات أخرى في المنتدى ويخططون لمواصلة المحادثات في موسكو.
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العالم, روسيا

الشركات الباكستانية تبحث عن روابط نقل أقوى مع روسيا

13:23 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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التقى وفد أعمال باكستاني برئاسة عرفان إقبال شيخ، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية (FPCCI)، مع المسؤولين الروس في سان بطرسبورغ اليوم السبت لمناقشة ربط النقل والخدمات المصرفية.
وقال محسن شيخ، رئيس مجلس الأعمال الباكستاني الروسي، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF): "لقد نظمت زيارة لوفد برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية. لقد جئنا إلى هنا لإظهار صداقتنا. هناك فرص هائلة للتجارة والتجارة. نحن نفتقر إلى الخدمات المصرفية بين بلدينا، ونفتقر إلى خطوط النقل الحيوية مثل السكك الحديدية".
وقال إن مندوبين باكستانيين التقوا بمسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ووزارات أخرى في المنتدى ويخططون لمواصلة المحادثات في موسكو.
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