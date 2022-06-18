https://arabic.sputniknews.com/20220618/الصين-تجري-مناورات-بالذخيرة-الحية-في-البحر-الأصفر-1063837161.html
الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر
الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر
تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا متزايدا خاصة فيما يتعلق بقضية تايوان وفرض السيادة الصينية على العديد من المناطق البحرية المحيطة بها. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T21:19+0000
2022-06-18T21:19+0000
2022-06-18T21:19+0000
العالم
الصين
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وتواصل الصين تطوير قدراتها العسكرية بصورة تساهم في خدمة استراتيجيتها العالمية التي تسعى لامتلاك قوة بحرية هائلة.ويعد الأسطول الصيني من أهم أذرع الصين لفرض هيمنتها في أعالي البحار عن طريق مئات الوحدات البحرية التي تجعلها أضخم أسطول في العالم.وتستعد الصين لإجراء مناورات بحرية بالذخيرة الحية خلال يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الجاري في شمال البحر الأصفر.ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا لمجموعة من الوحدات البحرية وقالت إن الصين تحظر الوجود المرور من تلك المناطق في أثناء إجراء المناورات وفقا لإجراءات السلامة البحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الجيش-الصيني-يستعد-لحدوث-السيناريو-الأسوأ-في-مضيق-تايوان-1062979862.html
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين
الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر
تابعنا عبر
تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا متزايدا خاصة فيما يتعلق بقضية تايوان وفرض السيادة الصينية على العديد من المناطق البحرية المحيطة بها.
وتواصل الصين تطوير قدراتها العسكرية بصورة تساهم في خدمة استراتيجيتها العالمية
التي تسعى لامتلاك قوة بحرية هائلة.
ويعد الأسطول الصيني من أهم أذرع الصين لفرض هيمنتها في أعالي البحار عن طريق مئات الوحدات البحرية التي تجعلها أضخم أسطول
في العالم.
وتستعد الصين لإجراء مناورات بحرية بالذخيرة الحية خلال يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الجاري في شمال البحر الأصفر.
ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا لمجموعة من الوحدات البحرية
وقالت إن الصين تحظر الوجود المرور من تلك المناطق في أثناء إجراء المناورات وفقا لإجراءات السلامة البحرية.