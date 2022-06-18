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الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر
الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر
تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا متزايدا خاصة فيما يتعلق بقضية تايوان وفرض السيادة الصينية على العديد من المناطق البحرية المحيطة بها. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T21:19+0000
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العالم
الصين
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وتواصل الصين تطوير قدراتها العسكرية بصورة تساهم في خدمة استراتيجيتها العالمية التي تسعى لامتلاك قوة بحرية هائلة.ويعد الأسطول الصيني من أهم أذرع الصين لفرض هيمنتها في أعالي البحار عن طريق مئات الوحدات البحرية التي تجعلها أضخم أسطول في العالم.وتستعد الصين لإجراء مناورات بحرية بالذخيرة الحية خلال يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الجاري في شمال البحر الأصفر.ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا لمجموعة من الوحدات البحرية وقالت إن الصين تحظر الوجود المرور من تلك المناطق في أثناء إجراء المناورات وفقا لإجراءات السلامة البحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الجيش-الصيني-يستعد-لحدوث-السيناريو-الأسوأ-في-مضيق-تايوان-1062979862.html
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العالم, الصين

الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر

21:19 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورمدمرة صينية
مدمرة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا متزايدا خاصة فيما يتعلق بقضية تايوان وفرض السيادة الصينية على العديد من المناطق البحرية المحيطة بها.
وتواصل الصين تطوير قدراتها العسكرية بصورة تساهم في خدمة استراتيجيتها العالمية التي تسعى لامتلاك قوة بحرية هائلة.
ويعد الأسطول الصيني من أهم أذرع الصين لفرض هيمنتها في أعالي البحار عن طريق مئات الوحدات البحرية التي تجعلها أضخم أسطول في العالم.
مدمرة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
الجيش الصيني يستعد لحدوث السيناريو الأسوأ في مضيق تايوان
2 يونيو, 05:37 GMT
وتستعد الصين لإجراء مناورات بحرية بالذخيرة الحية خلال يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الجاري في شمال البحر الأصفر.
ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا لمجموعة من الوحدات البحرية وقالت إن الصين تحظر الوجود المرور من تلك المناطق في أثناء إجراء المناورات وفقا لإجراءات السلامة البحرية.
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