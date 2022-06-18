العراق يسعى لريادة منتجي الطاقة الكهربائية
© Sputnik . Mohammad Damourمركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية
© Sputnik . Mohammad Damour
دعا وزير المال العراقي علي علاوي، اليوم السبت، إلى الانتقال من تصدير النفط بشكل رئيسي إلى تصدير الطاقة الكهربائية، وأكد أن هناك "فرصة كبيرة" لأن يصبح العراق أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية.
وقال علاوي، في كلمة له خلال منتدى الطاقة، إنه "يجب على العراق ألّا يكتفي بتصدير النفط، وعليه الاهتمام بتصدير الطاقة والتركيز على قطاع الكهرباء"، لافتاً إلى أن "العراق الآن ليس في الوضع السابق حيث يواجه مشاكل ويجب أن يصل إلى الاستراتيجيات الصحيحة"، حسبما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
"خلال السنوات الـ25 المقبلة، سيتغير الطلب على الطاقة، وعلينا أن نجهز لهذه الثقافة والاهتمام بالبنى التحتية الاقتصادية"، مؤكداً "ضرورة أن تصمم السياسات الاقتصادية وفق الظروف التي تحيط بالعالم وهذه ليست مهمة سهلة".
ولفت علاوي إلى "التحول إلى ما يسمى بالقيمة الإضافية في تصدير النفط والتعويل على أن العراق أقل الدول تكلفة في إنتاج النفط، ولكن هناك منافسة في بيع النفط".
وأوضح علاوي: "علينا أن نفكر في انتقال رؤوس أموال للاستثمار والمحافظة عليها".
وأكد علاوي أن "هناك فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع الكهرباء، وأن نصبح أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية على الرغم من وجود مشاكل حالياً في الإنتاج بالعراق، ويجب حل هذه الإشكالات وتطبيق التكنولوجيا والانتقال من تصدير النفط إلى تصدير الطاقة الكهربائية".
وأردف: "نحتاج أيضاً إلى تنمية الغطاء الأخضر إذ أن هناك مشاكل في قطاع البيئة والتصحر وضعف في الإنتاج الزراعي وعلينا أن نفكر في الاستثمار بالسياسة الخضراء في العراق وستكون أكثر فاعلية على واقع البلاد".
وأكد علاوي أن "هناك فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع الكهرباء، وأن نصبح أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية على الرغم من وجود مشاكل حالياً في الإنتاج بالعراق، ويجب حل هذه الإشكالات وتطبيق التكنولوجيا والانتقال من تصدير النفط إلى تصدير الطاقة الكهربائية".
وأردف: "نحتاج أيضاً إلى تنمية الغطاء الأخضر إذ أن هناك مشاكل في قطاع البيئة والتصحر وضعف في الإنتاج الزراعي وعلينا أن نفكر في الاستثمار بالسياسة الخضراء في العراق وستكون أكثر فاعلية على واقع البلاد".
وأكمل: "علينا أن نعمل من خلال شبكة طاقة واستغلالها كمورد جديد، وإعادة الزراعة وتنميتها وفق قرارات صحيحة حتى يكون لدينا مستقبل مشرق في السوق العالمية خلال 10 سنوات، وأن لا نكرر أخطاء السابق، ويجب علينا إعادة التموضع في سوق الطاقة".
وختم بالقول: "نتطلع خلال هذا المؤتمر التحدث عن مشاكل الطاقة، ولدينا فرصة لإعادة تموقع أنفسنا مع الشركاء، وبإمكان العراق العودة إلى منظمة التجارة العالمية خلال العقود القادمة".
وختم بالقول: "نتطلع خلال هذا المؤتمر التحدث عن مشاكل الطاقة، ولدينا فرصة لإعادة تموقع أنفسنا مع الشركاء، وبإمكان العراق العودة إلى منظمة التجارة العالمية خلال العقود القادمة".
أشار إلى أن بإمكان العراق العودة لمنظمة التجارة العالمية خلال العقود المقبلة.