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https://arabic.sputniknews.com/20220618/المبعوث-الأممي-في-اليمن-يصف-تمديد-الهدنة-بأنه-خطوة-أولى-نحو-اتفاق-سلام-أوسع-نطاقا-1063826632.html
المبعوث الأممي في اليمن يصف تمديد الهدنة بأنه "خطوة أولى" نحو اتفاق سلام أوسع نطاقا
المبعوث الأممي في اليمن يصف تمديد الهدنة بأنه "خطوة أولى" نحو اتفاق سلام أوسع نطاقا
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن "تمديد هدنة الشهرين في اليمن، التي منحت الشعب أملا بإمكان عودة الأوضاع إلى طبيعتها، هو الخطوة الأولى على... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T16:19+0000
2022-06-18T16:20+0000
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وشدد غروندبرغ، في مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس"، على حماية الهدنة، داعياً جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات. وذكر أن "الوضع بحاجة إلى عملية سياسية شاملة ومستدامة"، مشيراً إلى أن الحلول المؤقتة لا تفضي إلى سلام.وختم الدبلوماسي السويدي، بالقول إن "الهدنة منحت الشعب فترة استراحة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ النزاع، ومن وجهة النظر هذه تمنحنا مجالا ومتنفسا للانخراط في تسوية سياسية".وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس/آب المقبل.وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تضمنت إيقاف العمليات العسكرية الهجومية، براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تضمنت الهدنة السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/وكالة-استئناف-المحادثات-المباشرة-بين-السعودية-وأنصار-الله-1063619314.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني, أخبار السعودية اليوم

المبعوث الأممي في اليمن يصف تمديد الهدنة بأنه "خطوة أولى" نحو اتفاق سلام أوسع نطاقا

16:19 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 16:20 GMT 18.06.2022)
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن "تمديد هدنة الشهرين في اليمن، التي منحت الشعب أملا بإمكان عودة الأوضاع إلى طبيعتها، هو الخطوة الأولى على مسار التوصل لاتفاق سلام أوسع نطاقا".
وشدد غروندبرغ، في مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس"، على حماية الهدنة، داعياً جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات. وذكر أن "الوضع بحاجة إلى عملية سياسية شاملة ومستدامة"، مشيراً إلى أن الحلول المؤقتة لا تفضي إلى سلام.
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
وكالة: استئناف المحادثات المباشرة بين السعودية و"أنصار الله"
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وختم الدبلوماسي السويدي، بالقول إن "الهدنة منحت الشعب فترة استراحة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ النزاع، ومن وجهة النظر هذه تمنحنا مجالا ومتنفسا للانخراط في تسوية سياسية".
وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس/آب المقبل.
وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تضمنت إيقاف العمليات العسكرية الهجومية، براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.
كما تضمنت الهدنة السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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