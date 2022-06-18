https://arabic.sputniknews.com/20220618/الولايات-المتحدة-تعلق-بيع-طائرات-دون-طيار-غراي-إيغل-لأوكرانيا-1063801319.html
الولايات المتحدة تعلق بيع طائرات دون طيار "غراي إيغل" لأوكرانيا
الولايات المتحدة تعلق بيع طائرات دون طيار "غراي إيغل" لأوكرانيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية علقت صفقة لبيع طائرات دون طيار من طراز MQ-1C Gray Eagle لأوكرانيا. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T06:57+0000
2022-06-18T06:57+0000
2022-06-18T06:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "رويتر"، نقلا عن مصادرها في البيت الأبيض، فإن الإدارة الأمريكية وافقت على صفقة لبيع أربع طائرات دون طيار بقيمة 10 ملايين دولار لكل منها، لكن تجري مراجعتها الآن في البنتاغون. كما لم تذكر المصادر التوقيت الدقيق للقرار النهائي. وبحسب التقرير:في وقت سابق ذكرت "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن بيع هذه الطائرات لأوكرانيا يواجه صعوبات بسبب قلة التدريب والدعم اللوجستي لها.وفي وقت سابق ذكر أن الولايات المتحدة تخطط لبيع أربع طائرات MQ-1C Gray Eagles إلى أوكرانيا. الطائرة دون طيار هي نسخة مطورة بعمق من MQ-1B Predator من General Dynamics ، ويمكن أن تبقى في الهواء لمدة تصل إلى 30 ساعة باستخدام أربعة صواريخ موجهة من Hellfire، أو أربع قنابل موجهة من طراز Viper Strike لضرب أهداف أرضية، أو ثمانية من طراز Stinger المضادة للطائرات.
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تعلق بيع طائرات دون طيار "غراي إيغل" لأوكرانيا
06:57 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 06:59 GMT 18.06.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية علقت صفقة لبيع طائرات دون طيار من طراز MQ-1C Gray Eagle لأوكرانيا.
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة
"رويتر"، نقلا عن مصادرها في البيت الأبيض، فإن الإدارة الأمريكية وافقت على صفقة لبيع أربع طائرات دون طيار بقيمة 10 ملايين دولار لكل منها، لكن تجري مراجعتها الآن في البنتاغون. كما لم تذكر المصادر التوقيت الدقيق للقرار النهائي. وبحسب التقرير:
نشأ الاعتراض على تصدير الطائرات بدون طيار من مخاوف من أن تشكل أجهزة الرادار والمراقبة الموجودة عليها خطرا أمنيا على الولايات المتحدة إذا وقعت في أيدي روسيا.
في وقت سابق ذكرت "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن بيع هذه الطائرات لأوكرانيا يواجه صعوبات بسبب قلة التدريب والدعم اللوجستي لها.
وفي وقت سابق ذكر أن الولايات المتحدة تخطط لبيع أربع طائرات MQ-1C Gray Eagles إلى أوكرانيا. الطائرة دون طيار هي نسخة مطورة بعمق من MQ-1B Predator من General Dynamics ، ويمكن أن تبقى في الهواء لمدة تصل إلى 30 ساعة باستخدام أربعة صواريخ موجهة من Hellfire، أو أربع قنابل موجهة من طراز Viper Strike لضرب أهداف أرضية، أو ثمانية من طراز Stinger المضادة للطائرات.