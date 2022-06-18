https://arabic.sputniknews.com/20220618/باراغواي-قبطان-الطائرة-المحتجزة-في-الأرجنتين-تابع-للحرس-الثوري-الإيراني-1063820593.html
باراغواي: قبطان الطائرة المحتجزة في الأرجنتين تابع للحرس الثوري الإيراني
باراغواي: قبطان الطائرة المحتجزة في الأرجنتين تابع للحرس الثوري الإيراني
أعلن مدير جهاز الاستخبارات في باراغواي، إستيبان أكينو، أن "أحد الأشخاص الذين كانت تقلّهم الطائرة المتحفّظ عليها والرابضة قرب بوينس آيرس، له صلة بـ"فيلق القدس"... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T13:59+0000
2022-06-18T13:59+0000
2022-06-18T13:59+0000
أخبار إيران
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وقال أكينو في تصريح مع وكالة "فرانس برس"، إن "الأمر ليس تشابه أسماء بين القبطان وعضو في فيلق القدس يحملان اسم غلام رضا قاسمي بل هو الشخص نفسه"، مناقضا رواية وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فرنانديز الذي قال هذا الأسبوع إن الطائرة لا تقل أيا من عناصر فيلق القدس.وكانت شركة "ماهان" الإيرانية للخطوط الجوية نفت صحة الأنباء المتداولة حول احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين، مؤكدة أن الطائرة المحتجزة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن العلاقات العامة في شركة "ماهان ايرلاينز" قولها إن "الطائرة المصادرة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا وليس لها أي علاقة بخطوط ماهان الجوية".ونوهت "إرنا" إلى أن رد الشركة الإيرانية يأتي بعد أن نقلت وسائل إعلام إسبانية عن وزير الأمن الأرجنتيني قوله إنه تم حجز طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة "ماهان إيرلاينز" مؤجرة لفنزويلا، بأمر من أمريكا، ومصادرة جوازات سفر أفراد طاقمها الإيرانيين الخمسة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
باراغواي: قبطان الطائرة المحتجزة في الأرجنتين تابع للحرس الثوري الإيراني
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أعلن مدير جهاز الاستخبارات في باراغواي، إستيبان أكينو، أن "أحد الأشخاص الذين كانت تقلّهم الطائرة المتحفّظ عليها والرابضة قرب بوينس آيرس، له صلة بـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقال أكينو في تصريح مع وكالة "فرانس برس"، إن "الأمر ليس تشابه أسماء بين القبطان وعضو في فيلق القدس يحملان اسم غلام رضا قاسمي بل هو الشخص نفسه"، مناقضا رواية وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فرنانديز الذي قال هذا الأسبوع إن الطائرة لا تقل أيا من عناصر فيلق القدس.
وكانت شركة "ماهان" الإيرانية للخطوط الجوية نفت صحة الأنباء المتداولة حول احتجاز طائرة تابعة لها
في الأرجنتين، مؤكدة أن الطائرة المحتجزة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن العلاقات العامة في شركة "ماهان ايرلاينز" قولها إن "الطائرة المصادرة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا وليس لها أي علاقة بخطوط ماهان الجوية".
ونوهت "إرنا" إلى أن رد الشركة الإيرانية يأتي بعد أن نقلت وسائل إعلام إسبانية عن وزير الأمن الأرجنتيني قوله إنه تم حجز طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة "ماهان إيرلاينز" مؤجرة لفنزويلا، بأمر من أمريكا، ومصادرة جوازات سفر أفراد طاقمها الإيرانيين الخمسة.