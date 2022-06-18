https://arabic.sputniknews.com/20220618/بايرن-ميونخ-ينشر-صورة-للحارس-المصري-مروان-صلاح-ويعلق-عليها-1063814707.html
بايرن ميونخ ينشر صورة للحارس المصري مروان صلاح ويعلق عليها
بايرن ميونخ ينشر صورة للحارس المصري مروان صلاح ويعلق عليها
أشاد نادي بايرن ميونخ الألماني بالحارس المصري الشاب مروان صلاح، الذي انضم أخيرا لعمل معايشة ضمن 20 موهبة في العالم بين صفوف فريق الشباب للنادي. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T12:27+0000
2022-06-18T12:27+0000
2022-06-18T12:27+0000
رياضة
نادي بايرن ميونخ
نادي الأهلي
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وكان الحارس الشاب قد تألق في أول مباريات فريق بايرن ميونخ تحت 20 عامًا أمام فريق فلامنغو البرازيلي، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.وانضم الصاعد مروان صلاح، حارس مرمى الأهلي المصري السابق، لعمل معايشة ضمن 20 موهبة من مختلف أنحاء العالم بين صفوف فريق الشباب للعملاق البافاري.يذكر أن مروان صلاح من ناشئي النادي الأهلي المصري مواليد 2004 ورحل لعدم حصوله على فرصة.وسمع الحارس الشاب عن اختبارات بايرن ميونخ للمواهب، فأرسل لهم بعض الفيديوهات لتصدياته، وتم استدعاؤه بالفعل للخضوع للاختبارات، ليتم اختياره بعدها من ضمن 2500 حارس في الاختبارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/حكاية-لاعب-مصري-استغنى-عنه-الأهلي-وطلبه-بايرن-ميونخ-فيديو-1063363450.html
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رياضة, نادي بايرن ميونخ, نادي الأهلي
بايرن ميونخ ينشر صورة للحارس المصري مروان صلاح ويعلق عليها
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أشاد نادي بايرن ميونخ الألماني بالحارس المصري الشاب مروان صلاح، الذي انضم أخيرا لعمل معايشة ضمن 20 موهبة في العالم بين صفوف فريق الشباب للنادي.
وكان الحارس الشاب قد تألق في أول مباريات فريق بايرن ميونخ
تحت 20 عامًا أمام فريق فلامنغو البرازيلي، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وأعاد حساب بايرن على تويتر نشر صورة لمروان من المباراة وصحبها بتعليق: "عمل رائع من الفرعون الصغير مروان صلاح مع فريق بايرن ميونيخ العالمي".
وانضم الصاعد مروان صلاح
، حارس مرمى الأهلي المصري السابق، لعمل معايشة ضمن 20 موهبة من مختلف أنحاء العالم بين صفوف فريق الشباب للعملاق البافاري.
يذكر أن مروان صلاح من ناشئي النادي الأهلي المصري مواليد 2004 ورحل لعدم حصوله على فرصة.
وسمع الحارس الشاب عن اختبارات بايرن ميونخ للمواهب، فأرسل لهم بعض الفيديوهات لتصدياته، وتم استدعاؤه بالفعل للخضوع للاختبارات، ليتم اختياره بعدها من ضمن 2500 حارس في الاختبارات.