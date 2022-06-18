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https://arabic.sputniknews.com/20220618/بتكوين-تهبط-لما-دون-20-ألف-دولار-للمرة-الأولى-منذ-ديسمبر-2020-1063801595.html
بتكوين تهبط لما دون 20 ألف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020
بتكوين تهبط لما دون 20 ألف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020
انخفض سعر بيتكوين بنسبة 6.98 في المئة، ليصل لما دون 20 ألف دولار للمرة الأولى منذ 16 ديسمبر/كانون الأول 2020 . 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T07:16+0000
2022-06-18T07:16+0000
اقتصاد
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وبحسب بيانات التعامل على منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، انخفضت بيتكوين بنسبة 6.98% ابتداءً من 10.00 بتوقيت موسكو إلى 19.487 ألف دولار.وتعرضت الأصول المشفرة لهزة قوية في وقت سابق، بعد أن أوقفت منصة الإقراض المشفرة "سيلزيوس" عمليات السحب مؤقتا، مما أثار مخاوف حول الملاءة المالية في الشركة والتي يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من السوق.وأعقب ذلك إيقاف أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم "بينانس" لعمليات السحب أيضا. وأعلن بنك العملات المشفرة "بلوك فاي" تخفيض الوظائف نظرا لتأثير اضطراب السوق على الشركات.
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اقتصاد

بتكوين تهبط لما دون 20 ألف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020

07:16 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / MARTIN BUREAUبيتكوين والدولار الأمريكي
بيتكوين والدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / MARTIN BUREAU
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انخفض سعر بيتكوين بنسبة 6.98 في المئة، ليصل لما دون 20 ألف دولار للمرة الأولى منذ 16 ديسمبر/كانون الأول 2020 .
وبحسب بيانات التعامل على منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، انخفضت بيتكوين بنسبة 6.98% ابتداءً من 10.00 بتوقيت موسكو إلى 19.487 ألف دولار.

ووفقا لبوابة CoinMarketCap، التي تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، انخفضت تكلفة بيتكوين بنسبة 6.50% لتصل إلى 19554 ألف دولار.

وتعرضت الأصول المشفرة لهزة قوية في وقت سابق، بعد أن أوقفت منصة الإقراض المشفرة "سيلزيوس" عمليات السحب مؤقتا، مما أثار مخاوف حول الملاءة المالية في الشركة والتي يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من السوق.
وأعقب ذلك إيقاف أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم "بينانس" لعمليات السحب أيضا. وأعلن بنك العملات المشفرة "بلوك فاي" تخفيض الوظائف نظرا لتأثير اضطراب السوق على الشركات.
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