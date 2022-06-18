https://arabic.sputniknews.com/20220618/بعدما-تسببت-في-فضيحة-ما-هو-تاريخ-كتيبة-المظلليين-الثالثة-بالجيش-البريطاني-1063831030.html

بعدما تسببت في فضيحة… ما هو تاريخ كتيبة المظليين الثالثة بالجيش البريطاني؟

بعدما تسببت في فضيحة… ما هو تاريخ كتيبة المظليين الثالثة بالجيش البريطاني؟

تسببت كتيبة مظليين تابعة للجيش البريطاني في فضيحة مدوية إثر تداول مقاطع إباحية لمجموعة من جنودها داخل إحدى الثكنات العسكرية، وهو ما يسلط الضوء على تاريخ... 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T18:42+0000

2022-06-18T18:42+0000

2022-06-18T19:05+0000

رصد عسكري

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ويشير الحادث إلى تراجع مستويات الانضباط بين جنود النخبة داخل الجيش البريطاني، الذي قرر إلغاء مشاركة تلك الكتيبة في تدريبات سنوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو، من المقرر إجراؤها الصيف المقبل.ما هي الكتيبة المتورطة في الحادث؟ينتمي المشاركون في الحادث إلى كتيبة المظليين الثالثة "بارا - 3" وتقول تقارير صحفية إنهم تورطوا في تلك الممارسات لأكثر من 30 مرة خلال 5 أشهر، كما أنهم قاموا بأفعال غير منضبطة خلال مشاركتهم في تدريبات عسكرية شاركوا فيها الشهر الماضي.ما هو تاريخها مع الجيش البريطاني؟يرجع تاريخ الكتيبة إلى عام 1942، عندما تم تكليفها بتنفيذ مهام الهجوم على العدو من خلال الإنزال الجوي، حسبما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع البريطانية.وشاركت تلك الكتيبة في معارك الحرب العالمية الثانية في العديد من العمليات أبرزها إنزال نورماندي ومعارك شمال أفريقيا.وخلال الفترة من 1945 حتى 1968 شاركت الكتيبة في العديد من المهام في المناطق التي كانت مستعمرات بريطانية سابقة ومنها مصر وفلسطين وقبرص.وحتى 2002 كانت تشارك في مهام متنوعة منها المشاركة في حرب الفوكلاند عام 1982.كيف شاركت في العدوان الثلاثي على مصر؟شاركت تلك الكتيبة في حرب عام 1956 المعروفة في مصر بـ"العدوان الثلاثي" التي شملت إنزال قوات بريطانية في منطقة قناة السويس المصرية، لكنها منيت بخسائر شملت قتلى وجرحى، حسبما ذكر موقع "بارا داتا" البريطاني.

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https://arabic.sputniknews.com/20220618/فضيحة-في-الجيش-البريطاني-تقصي-مئات-الجنود-عن-تدريبات-الناتو-1063821770.html

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رصد عسكري