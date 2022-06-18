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https://arabic.sputniknews.com/20220618/بعدما-تسببت-في-فضيحة-ما-هو-تاريخ-كتيبة-المظلليين-الثالثة-بالجيش-البريطاني-1063831030.html
بعدما تسببت في فضيحة… ما هو تاريخ كتيبة المظليين الثالثة بالجيش البريطاني؟
بعدما تسببت في فضيحة… ما هو تاريخ كتيبة المظليين الثالثة بالجيش البريطاني؟
تسببت كتيبة مظليين تابعة للجيش البريطاني في فضيحة مدوية إثر تداول مقاطع إباحية لمجموعة من جنودها داخل إحدى الثكنات العسكرية، وهو ما يسلط الضوء على تاريخ... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T18:42+0000
2022-06-18T19:05+0000
رصد عسكري
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ويشير الحادث إلى تراجع مستويات الانضباط بين جنود النخبة داخل الجيش البريطاني، الذي قرر إلغاء مشاركة تلك الكتيبة في تدريبات سنوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو، من المقرر إجراؤها الصيف المقبل.ما هي الكتيبة المتورطة في الحادث؟ينتمي المشاركون في الحادث إلى كتيبة المظليين الثالثة "بارا - 3" وتقول تقارير صحفية إنهم تورطوا في تلك الممارسات لأكثر من 30 مرة خلال 5 أشهر، كما أنهم قاموا بأفعال غير منضبطة خلال مشاركتهم في تدريبات عسكرية شاركوا فيها الشهر الماضي.ما هو تاريخها مع الجيش البريطاني؟يرجع تاريخ الكتيبة إلى عام 1942، عندما تم تكليفها بتنفيذ مهام الهجوم على العدو من خلال الإنزال الجوي، حسبما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع البريطانية.وشاركت تلك الكتيبة في معارك الحرب العالمية الثانية في العديد من العمليات أبرزها إنزال نورماندي ومعارك شمال أفريقيا.وخلال الفترة من 1945 حتى 1968 شاركت الكتيبة في العديد من المهام في المناطق التي كانت مستعمرات بريطانية سابقة ومنها مصر وفلسطين وقبرص.وحتى 2002 كانت تشارك في مهام متنوعة منها المشاركة في حرب الفوكلاند عام 1982.كيف شاركت في العدوان الثلاثي على مصر؟شاركت تلك الكتيبة في حرب عام 1956 المعروفة في مصر بـ"العدوان الثلاثي" التي شملت إنزال قوات بريطانية في منطقة قناة السويس المصرية، لكنها منيت بخسائر شملت قتلى وجرحى، حسبما ذكر موقع "بارا داتا" البريطاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/توقعات-بسفر-جنود-بريطانيين-إلى-أوكرانيا-والجيش-يناشدهم-العودة-1059732797.html
https://arabic.sputniknews.com/20220618/فضيحة-في-الجيش-البريطاني-تقصي-مئات-الجنود-عن-تدريبات-الناتو-1063821770.html
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رصد عسكري

بعدما تسببت في فضيحة… ما هو تاريخ كتيبة المظليين الثالثة بالجيش البريطاني؟

18:42 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 19:05 GMT 18.06.2022)
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence
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تسببت كتيبة مظليين تابعة للجيش البريطاني في فضيحة مدوية إثر تداول مقاطع إباحية لمجموعة من جنودها داخل إحدى الثكنات العسكرية، وهو ما يسلط الضوء على تاريخ الكتيبة، الذي يرجع إلى عام 1942.
ويشير الحادث إلى تراجع مستويات الانضباط بين جنود النخبة داخل الجيش البريطاني، الذي قرر إلغاء مشاركة تلك الكتيبة في تدريبات سنوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو، من المقرر إجراؤها الصيف المقبل.

ما هي الكتيبة المتورطة في الحادث؟

ينتمي المشاركون في الحادث إلى كتيبة المظليين الثالثة "بارا - 3" وتقول تقارير صحفية إنهم تورطوا في تلك الممارسات لأكثر من 30 مرة خلال 5 أشهر، كما أنهم قاموا بأفعال غير منضبطة خلال مشاركتهم في تدريبات عسكرية شاركوا فيها الشهر الماضي.

ما هو تاريخها مع الجيش البريطاني؟

يرجع تاريخ الكتيبة إلى عام 1942، عندما تم تكليفها بتنفيذ مهام الهجوم على العدو من خلال الإنزال الجوي، حسبما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع البريطانية.
الجيش البريطاني خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
توقعات بسفر جنود بريطانيين إلى أوكرانيا والجيش يناشدهم العودة
10 مارس, 15:02 GMT
وشاركت تلك الكتيبة في معارك الحرب العالمية الثانية في العديد من العمليات أبرزها إنزال نورماندي ومعارك شمال أفريقيا.
وخلال الفترة من 1945 حتى 1968 شاركت الكتيبة في العديد من المهام في المناطق التي كانت مستعمرات بريطانية سابقة ومنها مصر وفلسطين وقبرص.
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
فضيحة في الجيش البريطاني تقصي مئات الجنود عن تدريبات الناتو
14:41 GMT
وحتى 2002 كانت تشارك في مهام متنوعة منها المشاركة في حرب الفوكلاند عام 1982.

كيف شاركت في العدوان الثلاثي على مصر؟

شاركت تلك الكتيبة في حرب عام 1956 المعروفة في مصر بـ"العدوان الثلاثي" التي شملت إنزال قوات بريطانية في منطقة قناة السويس المصرية، لكنها منيت بخسائر شملت قتلى وجرحى، حسبما ذكر موقع "بارا داتا" البريطاني.
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