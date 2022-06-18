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https://arabic.sputniknews.com/20220618/بعد-انقطاع-كامل-عودة-التيار-الكهربائي-في-سوريا-بشكل-تدريجي-1063804284.html
بعد انقطاع كامل... عودة التيار الكهربائي في سوريا بشكل تدريجي
بعد انقطاع كامل... عودة التيار الكهربائي في سوريا بشكل تدريجي
أعلنت وزارة الكهرباء السورية عن بدء عودة التيار الكهربائي إلى البلاد بشكل تدريجي. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T08:37+0000
2022-06-18T08:37+0000
أخبار سوريا اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السورية، قالت الوزارة إن "التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل تدريجي إلى المحافظات السورية بعد إعادة تشغيل محطات توليد كهرباء (جندر والزارة وتشرين والتيم)، وذلك بعد انقطاع عام دام لعدة ساعات منذ مساء أمس".وكانت الوزارة قد أعلنت، مساء الجمعة، انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء سوريا.وأرجعت وزارة الكهرباء السورية السبب في انقطاع الكهرباء عن كل أرجاء البلاد إلى عطل في محطة توليد "الزارة" في محافظة حماة، والذي أدى بدوره إلى تعطل كل المحطات الأخرى.وأضافت أن ورشات الكهرباء توجهت فورا لإصلاح العطل وستتم إعادة التيار الكهربائي تباعا خلال ساعات.
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أخبار سوريا اليوم

بعد انقطاع كامل... عودة التيار الكهربائي في سوريا بشكل تدريجي

08:37 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصورتصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا
تصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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أعلنت وزارة الكهرباء السورية عن بدء عودة التيار الكهربائي إلى البلاد بشكل تدريجي.
وحسب وكالة الأنباء السورية، قالت الوزارة إن "التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل تدريجي إلى المحافظات السورية بعد إعادة تشغيل محطات توليد كهرباء (جندر والزارة وتشرين والتيم)، وذلك بعد انقطاع عام دام لعدة ساعات منذ مساء أمس".
تصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء سوريا
أمس, 21:34 GMT
وكانت الوزارة قد أعلنت، مساء الجمعة، انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء سوريا.
وأرجعت وزارة الكهرباء السورية السبب في انقطاع الكهرباء عن كل أرجاء البلاد إلى عطل في محطة توليد "الزارة" في محافظة حماة، والذي أدى بدوره إلى تعطل كل المحطات الأخرى.
وأضافت أن ورشات الكهرباء توجهت فورا لإصلاح العطل وستتم إعادة التيار الكهربائي تباعا خلال ساعات.
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