https://arabic.sputniknews.com/20220618/بمشاركة-الوحدات-الصاروخية-الجهاد-تعلن-إطلاق-مناورة-عسكرية-في-غزة-1063832192.html
بمشاركة الوحدات الصاروخية.. "الجهاد" تعلن إطلاق مناورة عسكرية في غزة
بمشاركة الوحدات الصاروخية.. "الجهاد" تعلن إطلاق مناورة عسكرية في غزة
أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن إطلاق مناورة عسكرية بمشاركة وحداتها الصاروخية، استعدادا لمواجهة... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T19:26+0000
2022-06-18T19:26+0000
2022-06-18T19:26+0000
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جاء ذلك في بيان مقتضب للناطق العسكري لـ"سرايا القدس"، أبو حمزة، وفق موقع قناة "فلسطين اليوم".وقال أبو حمزة: "استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة نعلن في سرايا القدس وبعون الله عن انطلاق مناورات عزم الصادقين".وأوضح المتحدث أن المناورة التي ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة "ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".ومضى بالقول: "هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهدينا وتأكيدا منا على استمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة".وتزايدت التوترات بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان فجر اليوم السبت، تبعه قصف إسرائيل مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس" في القطاع.وكانت آخر مواجهة عسكرية بين الجانبين في مايو/آيار 2021 واستمرت لمدة 11 يوما شهدت قصفا إسرائيليا مكثفا على قطاع غزة مقابل إطلاق أكثر من 4 آلاف صاروخ من القطاع على مدن جنوب ووسط إسرائيل، وانتهت تلك المواجهة التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى الفلسطينيين ونحو 13 قتيلا على الجانب الإسرائيلي بوقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/صاروخ-عسقلان-وقصف-القطاع-هل-تشهد-غزة-حربا-جديدة-بين-إسرائيل-والمقاومة؟-1063826292.html
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أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل
بمشاركة الوحدات الصاروخية.. "الجهاد" تعلن إطلاق مناورة عسكرية في غزة
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أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن إطلاق مناورة عسكرية بمشاركة وحداتها الصاروخية، استعدادا لمواجهة قادمة مع إسرائيل.
جاء ذلك في بيان مقتضب للناطق العسكري لـ"سرايا القدس"، أبو حمزة، وفق موقع قناة "فلسطين اليوم
".
وقال أبو حمزة: "استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة نعلن في سرايا القدس وبعون الله عن انطلاق مناورات عزم الصادقين".
وأوضح المتحدث أن المناورة التي ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة "ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".
ومضى بالقول: "هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهدينا وتأكيدا منا على استمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة".
وتزايدت التوترات بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل
خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان فجر اليوم السبت، تبعه قصف إسرائيل مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس" في القطاع.
وكانت آخر مواجهة عسكرية بين الجانبين في مايو/آيار 2021 واستمرت لمدة 11 يوما شهدت قصفا إسرائيليا مكثفا على قطاع غزة مقابل إطلاق أكثر من 4 آلاف صاروخ من القطاع على مدن جنوب ووسط إسرائيل، وانتهت تلك المواجهة التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى الفلسطينيين ونحو 13 قتيلا على الجانب الإسرائيلي بوقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.