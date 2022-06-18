https://arabic.sputniknews.com/20220618/بوتين-الأطباء-الروس-أظهروا-أفضل-ما-لديهم-خلال-إنقاذ-الناس-في-دونباس-1063817388.html
بوتين: الأطباء الروس أظهروا أفضل ما لديهم خلال إنقاذ الناس في دونباس
بوتين: الأطباء الروس أظهروا أفضل ما لديهم خلال إنقاذ الناس في دونباس
خاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأطباء العسكريين ووجه لهم تحية احترام لإنقاذ حياة أولئك الذين يشاركون في العملية العسكرية الروسية الخاصة. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T12:59+0000
2022-06-18T12:59+0000
2022-06-18T12:59+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين خلال حدث مخصص لافتتاح مرافق رعاية صحية جديدة في روسيا: "أود أن أخاطب بشكل خاص الأطباء العسكريين والمسعفين والممرضات والموظفين الطبيين المبتدئين في مستشفيات وزارة الدفاع والحرس الروسي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى، هؤلاء الذين هم في خطر، ويضحون بأنفسهم لإنقاذ الناس، يقدمون خدمات طبية المساعدة تحت القصف على خط المواجهة".وأضاف الرئيس مهنئاً الأطباء الروس في اليوم المقبل المصادف للعامل الطبي: "إنني أنحني لكم لإنقاذ حياة رفاقنا الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة".وتابع: "احتراف الطبيب الحقيقي والعامل الطبي لا ينفصل عن الكرم الروحي. نحن نعلم مقدار الشجاعة والصبر والرحمة والتضحية بالنفس التي أظهرتموها خلال أصعب فترات انتشار وباء فيروس كورونا. وهذه هي أفضل الصفات التي أظهرها الطب الروسي، ويظهرها الآن بمساعدة المدنيين من مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في الأراضي المحررة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين: الأطباء الروس أظهروا أفضل ما لديهم خلال إنقاذ الناس في دونباس
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خاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأطباء العسكريين ووجه لهم تحية احترام لإنقاذ حياة أولئك الذين يشاركون في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقال بوتين خلال حدث مخصص لافتتاح مرافق رعاية صحية جديدة في روسيا: "أود أن أخاطب بشكل خاص الأطباء العسكريين والمسعفين والممرضات والموظفين الطبيين المبتدئين في مستشفيات وزارة الدفاع والحرس الروسي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى، هؤلاء الذين هم في خطر، ويضحون بأنفسهم لإنقاذ الناس، يقدمون خدمات طبية المساعدة تحت القصف على خط المواجهة".
وأضاف الرئيس مهنئاً الأطباء الروس في اليوم المقبل المصادف للعامل الطبي: "إنني أنحني لكم لإنقاذ حياة رفاقنا الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة".
وتابع: "احتراف الطبيب الحقيقي والعامل الطبي لا ينفصل عن الكرم الروحي. نحن نعلم مقدار الشجاعة والصبر والرحمة والتضحية بالنفس التي أظهرتموها خلال أصعب فترات انتشار وباء فيروس كورونا. وهذه هي أفضل الصفات التي أظهرها الطب الروسي، ويظهرها الآن بمساعدة المدنيين من مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في الأراضي المحررة".