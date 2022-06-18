https://arabic.sputniknews.com/20220618/بوتين-يؤكد-أن-التدابير-الروسية-في-دونباس-مشروعة-ومتوافقة-مع-القانون-الدولي-1063820075.html
بوتين يؤكد أن التدابير الروسية في دونباس مشروعة ومتوافقة مع القانون الدولي
بوتين يؤكد أن التدابير الروسية في دونباس مشروعة ومتوافقة مع القانون الدولي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التصرفات الروسية في دونباس من وجهة النظر القانونية، متوافقة تمامًا مع القانون الدولي، على عكس التصرفات الأمريكية في ليبيا... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T13:49+0000
2022-06-18T13:49+0000
2022-06-18T13:49+0000
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بوتين يؤكد أن التدابير الروسية في دونباس مشروعة ومتوافقة مع القانون الدولي
بوتين يؤكد أن التدابير الروسية في دونباس مشروعة ومتوافقة مع القانون الدولي
بوتين يؤكد أن التدابير الروسية في دونباس مشروعة ومتوافقة مع القانون الدوليوقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إنه " لا يجب أن تطلب جمهوريتا دونباس الإذن من سلطات كييف، لأنهما قد أعلنتا استقلالهما".وشدد بوتين على أن روسيا تقدم مساعدات عسكرية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة".في هذا السياق، قال الخبير بالشئون الروسية باسل الحاج جاسم، إن معظم أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة تحققت على الأرض الواقع وأن باقي الأهداف في طريقه للتحقيق.وأوضح أن " القوات الروسية حققت سيطرة أكبر داخل الدونباس، وبات الممر البري الذي يصل هذه المناطق بشبه جزيرة القرم أوسع، بالإضافة لتدمير أكبر للبنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية التي كانت من ضمن الأهداف الروسية".نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن عن تقدم في مباحثات ترسيم الحدودقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، إن موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وصل إلى مرحلة حساسة كاشفا في الوقت نفسه عن وجود تقدم في النقاش حول تلك المسألة.وأضاف أن الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين زار بيروت واستمع إلى الطرف اللبناني، مشيرا إلى أنه سيذهب إلى الطرف الآخر ويعود خلال أسبوع أو 10 أيام، موضحا أن ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكشتاين زاد من قوة موقف لبنان، مؤكدا أنه لا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان.وأشار إلى أن موقف الرئيس اللبناني "ميشيل عون" من مباحثات ترسيم الحدود يعتبر موقف ملتبس من الأساس، فعندما طُلب منه تعديل المرسوم 6433 كان يستطيع قفل الخط 29 لضمان الحق اللبناني والتفاوض بشأنه كطرف لبناني، ولكن لم يتم العمل على ذلك أو القيام به تحت أكثر من ذريعة.وأضاف أنه لا توجد أي مطالب أساسية وحقيقية بشأن النفط والغاز اللبناني، لافتا إلى أن هم المسئولين في لبنان الأول هو الحفاظ على مصالحهم والبقاء في مناصبهم لأن العقوبات والتهديدات الأمريكية والأوروبية طالت الجميع، بحسب قوله.إيران تقرر زيادة نشاطها النووي "السلمي" والإمارات تطالب بتطمينات لدول الخليجقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران قررت زيادة نشاطها النووي "السلمي" ردا على السلوك الأمريكي "غير البناء" في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد تبنيها مؤخرا قرارا ينتقد البرنامج النووي الإيراني.وأكد عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أن " زيادة النشاط النووي السلمي لإيران سيكون في إطار قانون البرلمان الإيراني"، بحسب بيان الخارجية الإيرانية.في هذا الإطار، قال المحلل السياسي الإيراني، صالح القزويني، إن إيران تؤكد على سلمية برنامجها النووي وفي نفس الوقت تستخدم هذا البرنامج كورقة للتلويح ضد الضغوط وضد التهديدات التي يستخدمها الغرب وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران.وأضاف أن طهران أثبتت حسن نيتها للطرف الأخر لذلك التزمت بالاتفاق النووي وبالقيود التي فرضها الاتفاق على إيران، وبما أن الطرف الأخر لم يلتزم بالاتفاق فإن إيران حرة في استخدام وتوجيه برنامجها النووي بما يخدم مشاريعها، على حد قوله.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك
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بوتين يؤكد أن التدابير الروسية في دونباس مشروعة ومتوافقة مع القانون الدولي
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التصرفات الروسية في دونباس من وجهة النظر القانونية، متوافقة تمامًا مع القانون الدولي، على عكس التصرفات الأمريكية في ليبيا أو العراق.
بوتين يؤكد أن التدابير الروسية في دونباس مشروعة ومتوافقة مع القانون الدولي
وقال بوتين خلال
الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إنه " لا يجب أن تطلب جمهوريتا دونباس الإذن من سلطات كييف، لأنهما قد أعلنتا استقلالهما".
وشدد بوتين على أن روسيا تقدم مساعدات عسكرية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة دمرت بصواريخ عالية الدقة مقرا لقوات "آزوف" في منطقة خاركوف، موضحة أن "تدفق المرتزقة الأجانب لأوكرانيا لم ينخفض فحسب بل يسير بالاتجاه المعاكس على خلفية إخفاقات كييف العسكرية".
في هذا السياق، قال الخبير بالشئون الروسية باسل الحاج جاسم، إن معظم أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة تحققت على الأرض الواقع وأن باقي الأهداف في طريقه للتحقيق.
وأوضح أن " القوات الروسية حققت سيطرة أكبر داخل الدونباس، وبات الممر البري
الذي يصل هذه المناطق بشبه جزيرة القرم أوسع، بالإضافة لتدمير أكبر للبنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية التي كانت من ضمن الأهداف الروسية".
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن عن تقدم في مباحثات ترسيم الحدود
قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، إن موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وصل إلى مرحلة حساسة كاشفا في الوقت نفسه عن وجود تقدم في النقاش حول تلك المسألة.
وأضاف أن الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين زار بيروت واستمع
إلى الطرف اللبناني، مشيرا إلى أنه سيذهب إلى الطرف الآخر ويعود خلال أسبوع أو 10 أيام، موضحا أن ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكشتاين زاد من قوة موقف لبنان، مؤكدا أنه لا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي اللبناني، جورج القارح، إنه بخصوص التقدم في المفاوضات بشأن ترسيم الحدود فإن هذا الأمر كأنه شبه محسوم، معتبرا لبنان اليوم في نهاية الاتفاق.
وأشار إلى أن موقف الرئيس اللبناني "ميشيل عون" من مباحثات ترسيم الحدود يعتبر موقف ملتبس من الأساس، فعندما طُلب منه تعديل المرسوم 6433 كان يستطيع قفل الخط 29 لضمان الحق اللبناني والتفاوض بشأنه كطرف لبناني، ولكن لم يتم العمل على ذلك أو القيام به تحت أكثر من ذريعة.
وأضاف أنه لا توجد أي مطالب أساسية وحقيقية بشأن النفط والغاز اللبناني، لافتا إلى أن هم المسئولين في لبنان الأول هو الحفاظ على مصالحهم والبقاء في مناصبهم لأن العقوبات والتهديدات الأمريكية
والأوروبية طالت الجميع، بحسب قوله.
إيران تقرر زيادة نشاطها النووي "السلمي" والإمارات تطالب بتطمينات لدول الخليج
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران قررت زيادة نشاطها النووي "السلمي" ردا على السلوك الأمريكي "غير البناء" في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد تبنيها مؤخرا قرارا
ينتقد البرنامج النووي الإيراني.
وأكد عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أن " زيادة النشاط النووي السلمي لإيران سيكون في إطار قانون البرلمان الإيراني"، بحسب بيان الخارجية الإيرانية.
في الأثناء، دعت دولة الإمارات إيران لتقديم تطمينات لجيرانها بما في ذلك دول الخليج والمجتمع الدولي بشأن سلمية برنامجها النووي، وحث مندوبها لدائم لدى الوكالة الذرية حمد الكعبي، إيران إلى "التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
في هذا الإطار، قال المحلل السياسي الإيراني، صالح القزويني، إن إيران تؤكد على سلمية برنامجها النووي وفي نفس الوقت تستخدم هذا البرنامج كورقة للتلويح ضد الضغوط وضد التهديدات التي يستخدمها الغرب وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران.
وأضاف أن طهران أثبتت حسن نيتها للطرف الأخر لذلك التزمت بالاتفاق
النووي وبالقيود التي فرضها الاتفاق على إيران، وبما أن الطرف الأخر لم يلتزم بالاتفاق فإن إيران حرة في استخدام وتوجيه برنامجها النووي بما يخدم مشاريعها، على حد قوله.
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