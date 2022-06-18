https://arabic.sputniknews.com/20220618/بيلوسي-تغرد-عن-السدحان-قبل-زياة-بايدن-الأولى-إلى-السعودية-1063817123.html

بيلوسي تغرد عن السدحان قبل زياة بايدن الأولى إلى السعودية

بيلوسي تغرد عن السدحان قبل زياة بايدن الأولى إلى السعودية

غردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن موظف الإغاثة السعودي المسجون، عبد ‏الرحمن السدحان، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأولى إلى... 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T12:57+0000

2022-06-18T12:57+0000

2022-06-18T12:57+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

جو بايدن

العالم العربي

نانسي بيلوسي

العالم

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ونشرت بيلوسي عبر حسابها على "تويتر"، أمس الجمعة، صورة تجمعه بأريج، شقيقة السدحان، وكتبت معها: "تشرفت بلقاء (أريج السدحان)، التي حكمت المملكة العربية السعودية على شقيقها عبد الرحمن السدحان بالسجن 20 عاما بسبب تغريدة ساخرة مجهولة المصدر، لقد حُرمت عائلته من الاتصال به وتخشى تعرضه للتعذيب".وأضافت نانسي بيلوسي في تغريدة منفصلة، قائلة: "سيواصل الكونغرس تسليط الضوء على قضيته والدعوة إلى حرية التعبير وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وحول العالم".وتأتي تغريدات رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قبل أول زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، والمقرر لها في منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل.وكانت بيلوسي أعربت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر "تويتر" عن شعورها بقلق عميق إزاء مزاعم تعذيب عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان خلال احتجازه، واصفة الحكم الصادر بحقه بأنه "استمرار لاعتداء السعودية على حرية التعبير".وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، في أبريل/ نيسان 2021، أن السلطات السعودية احتجزت عبد الرحمن السدحان في مارس/ آذار 2018، وأن محكمة عاقبته بالسجن 20 عاما ومنعه من السفر 20 عاما أخرى.

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