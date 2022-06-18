https://arabic.sputniknews.com/20220618/بيلوسي-تغرد-عن-السدحان-قبل-زياة-بايدن-الأولى-إلى-السعودية-1063817123.html
بيلوسي تغرد عن السدحان قبل زياة بايدن الأولى إلى السعودية
بيلوسي تغرد عن السدحان قبل زياة بايدن الأولى إلى السعودية
غردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن موظف الإغاثة السعودي المسجون، عبد الرحمن السدحان، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأولى إلى... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T12:57+0000
2022-06-18T12:57+0000
2022-06-18T12:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
جو بايدن
العالم العربي
نانسي بيلوسي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103798/80/1037988026_0:0:4501:2532_1920x0_80_0_0_fc28a20b1f39fddd0f3d60ae7acda0fb.jpg
ونشرت بيلوسي عبر حسابها على "تويتر"، أمس الجمعة، صورة تجمعه بأريج، شقيقة السدحان، وكتبت معها: "تشرفت بلقاء (أريج السدحان)، التي حكمت المملكة العربية السعودية على شقيقها عبد الرحمن السدحان بالسجن 20 عاما بسبب تغريدة ساخرة مجهولة المصدر، لقد حُرمت عائلته من الاتصال به وتخشى تعرضه للتعذيب".وأضافت نانسي بيلوسي في تغريدة منفصلة، قائلة: "سيواصل الكونغرس تسليط الضوء على قضيته والدعوة إلى حرية التعبير وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وحول العالم".وتأتي تغريدات رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قبل أول زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، والمقرر لها في منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل.وكانت بيلوسي أعربت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر "تويتر" عن شعورها بقلق عميق إزاء مزاعم تعذيب عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان خلال احتجازه، واصفة الحكم الصادر بحقه بأنه "استمرار لاعتداء السعودية على حرية التعبير".وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، في أبريل/ نيسان 2021، أن السلطات السعودية احتجزت عبد الرحمن السدحان في مارس/ آذار 2018، وأن محكمة عاقبته بالسجن 20 عاما ومنعه من السفر 20 عاما أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/بايدن-لن-أعقد-لقاء-ثنائيا-مع-محمد-بن-سلمان-خلال-زيارتي-للسعودية-1063793294.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103798/80/1037988026_0:0:4251:3188_1920x0_80_0_0_26ba6f0ff36874f5f04e9855c472dfc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, جو بايدن, العالم العربي, نانسي بيلوسي, العالم
بيلوسي تغرد عن السدحان قبل زياة بايدن الأولى إلى السعودية
تابعنا عبر
غردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن موظف الإغاثة السعودي المسجون، عبد الرحمن السدحان، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأولى إلى المملكة العربية السعودية.
ونشرت بيلوسي عبر حسابها على "تويتر"، أمس الجمعة، صورة تجمعه بأريج، شقيقة السدحان، وكتبت معها: "تشرفت بلقاء (أريج السدحان)، التي حكمت المملكة العربية السعودية على شقيقها عبد الرحمن السدحان بالسجن 20 عاما بسبب تغريدة ساخرة مجهولة المصدر، لقد حُرمت عائلته من الاتصال به وتخشى تعرضه للتعذيب".
وأضافت نانسي بيلوسي في تغريدة منفصلة، قائلة: "سيواصل الكونغرس تسليط الضوء على قضيته والدعوة إلى حرية التعبير وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وحول العالم".
وتأتي تغريدات رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قبل أول زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، والمقرر لها في منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل.
وكانت بيلوسي أعربت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر "تويتر" عن شعورها بقلق عميق
إزاء مزاعم تعذيب عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان خلال احتجازه، واصفة الحكم الصادر بحقه بأنه "استمرار لاعتداء السعودية على حرية التعبير".
وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، في أبريل/ نيسان 2021، أن السلطات السعودية احتجزت عبد الرحمن السدحان في مارس/ آذار 2018، وأن محكمة عاقبته بالسجن 20 عاما ومنعه من السفر 20 عاما أخرى.