https://arabic.sputniknews.com/20220618/تدخل-حيز-الإنتاج-في-نوفمبر-المقبل-تعرف-على-أول-سيارة-تستعين-بالطاقة-الشمسية-في-العالم-1063815709.html

تدخل حيز الإنتاج في نوفمبر المقبل... تعرف على أول سيارة تستعين بالطاقة الشمسية في العالم

تدخل حيز الإنتاج في نوفمبر المقبل... تعرف على أول سيارة تستعين بالطاقة الشمسية في العالم

أعلنت شركة "لايتيير" الهولندية، بدء تصنيع أول سيارة في العالم تعمل كليا بالطاقة الشمسية، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تدخل السيارة الكهربائية حيز الإنتاج في شهر... 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T12:46+0000

2022-06-18T12:46+0000

2022-06-18T12:46+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1060682293_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0acb40e0d183e21651ae94c164974d7.jpg

وقالت الشركة في بيان لها، إنه "سيتم تزويد سيارة "لايتيير وان" بألواح شمسية منحنية في سقفها، وبغطاء محرك وجذع يساعدان في ملء البطارية الكهربائية أثناء قيادتها (أو متوقفة)"، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون التسليم الأول للسيارة في أوروبا في وقت مبكر من نوفمبر.وأوضحت الشركة، أن "السيارة ستكون قادرة على السير لمسافة 388 ميلًا (640 كلم) دون التوقف لإعادة الشحن، وسيكون لديها نطاق إضافي يصل إلى 44 ميلًا (72 كلم) في اليوم عن طريق الألواح الشمسية"، مؤكدة أن "السيارة المعروضة ستبلغ كلفتها مبدئياً 250 ألف يورو، أي 262 ألف دولار".ووفقا لبيان الشركة، "فإن كل ساعة في الشمس ستضيف ما يصل إلى 6 أميال (10 كلم) من الشحن إلى البطارية، وسيعطي النطاق الشمسي تغذية إضافية للرحلات الطويلة ما يعني أن السائق سيقضي وقتًا أقل في محطات الشحن أو قد لا يحتاجها على الإطلاق".وختمت الشركة بيانها بالقول: "في بلدان حارة مثل إسبانيا أو البرتغال، إذا كانت تنقلاتك اليومية أقل من 22 ميلًا، فلن تحتاج إلى شحن السيارة لمدة تصل إلى 7 أشهر.. وفي مناخ أكثر غيومًا، مثل هولندا، ستحتاج السيارة إلى الشحن بعد شهرين".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن