https://arabic.sputniknews.com/20220618/تدخل-حيز-الإنتاج-في-نوفمبر-المقبل-تعرف-على-أول-سيارة-تستعين-بالطاقة-الشمسية-في-العالم-1063815709.html
تدخل حيز الإنتاج في نوفمبر المقبل... تعرف على أول سيارة تستعين بالطاقة الشمسية في العالم
تدخل حيز الإنتاج في نوفمبر المقبل... تعرف على أول سيارة تستعين بالطاقة الشمسية في العالم
أعلنت شركة "لايتيير" الهولندية، بدء تصنيع أول سيارة في العالم تعمل كليا بالطاقة الشمسية، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تدخل السيارة الكهربائية حيز الإنتاج في شهر... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T12:46+0000
2022-06-18T12:46+0000
2022-06-18T12:46+0000
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وقالت الشركة في بيان لها، إنه "سيتم تزويد سيارة "لايتيير وان" بألواح شمسية منحنية في سقفها، وبغطاء محرك وجذع يساعدان في ملء البطارية الكهربائية أثناء قيادتها (أو متوقفة)"، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون التسليم الأول للسيارة في أوروبا في وقت مبكر من نوفمبر.وأوضحت الشركة، أن "السيارة ستكون قادرة على السير لمسافة 388 ميلًا (640 كلم) دون التوقف لإعادة الشحن، وسيكون لديها نطاق إضافي يصل إلى 44 ميلًا (72 كلم) في اليوم عن طريق الألواح الشمسية"، مؤكدة أن "السيارة المعروضة ستبلغ كلفتها مبدئياً 250 ألف يورو، أي 262 ألف دولار".ووفقا لبيان الشركة، "فإن كل ساعة في الشمس ستضيف ما يصل إلى 6 أميال (10 كلم) من الشحن إلى البطارية، وسيعطي النطاق الشمسي تغذية إضافية للرحلات الطويلة ما يعني أن السائق سيقضي وقتًا أقل في محطات الشحن أو قد لا يحتاجها على الإطلاق".وختمت الشركة بيانها بالقول: "في بلدان حارة مثل إسبانيا أو البرتغال، إذا كانت تنقلاتك اليومية أقل من 22 ميلًا، فلن تحتاج إلى شحن السيارة لمدة تصل إلى 7 أشهر.. وفي مناخ أكثر غيومًا، مثل هولندا، ستحتاج السيارة إلى الشحن بعد شهرين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
تدخل حيز الإنتاج في نوفمبر المقبل... تعرف على أول سيارة تستعين بالطاقة الشمسية في العالم
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أعلنت شركة "لايتيير" الهولندية، بدء تصنيع أول سيارة في العالم تعمل كليا بالطاقة الشمسية، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تدخل السيارة الكهربائية حيز الإنتاج في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2022.
وقالت الشركة في بيان لها، إنه "سيتم تزويد سيارة "لايتيير وان" بألواح شمسية منحنية في سقفها، وبغطاء محرك وجذع يساعدان في ملء البطارية الكهربائية أثناء قيادتها (أو متوقفة)"، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون التسليم الأول للسيارة في أوروبا في وقت مبكر من نوفمبر.
وأوضحت الشركة، أن "السيارة ستكون قادرة على السير لمسافة 388 ميلًا (640 كلم) دون التوقف لإعادة الشحن، وسيكون لديها نطاق إضافي يصل إلى 44 ميلًا (72 كلم) في اليوم عن طريق الألواح الشمسية"، مؤكدة أن "السيارة المعروضة ستبلغ كلفتها مبدئياً 250 ألف يورو، أي 262 ألف دولار".
ووفقا لبيان الشركة، "فإن كل ساعة في الشمس ستضيف ما يصل إلى 6 أميال (10 كلم) من الشحن إلى البطارية، وسيعطي النطاق الشمسي تغذية إضافية للرحلات الطويلة ما يعني أن السائق سيقضي وقتًا أقل في محطات الشحن أو قد لا يحتاجها على الإطلاق".
وختمت الشركة بيانها بالقول: "في بلدان حارة مثل إسبانيا أو البرتغال، إذا كانت تنقلاتك اليومية أقل من 22 ميلًا، فلن تحتاج إلى شحن السيارة لمدة تصل إلى 7 أشهر.. وفي مناخ أكثر غيومًا، مثل هولندا، ستحتاج السيارة إلى الشحن بعد شهرين".