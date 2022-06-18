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https://arabic.sputniknews.com/20220618/تركيا-تعلن-تحييد-9-من-مسلحي-حزب-العمال-الكردستاني--1063821323.html
تركيا تعلن تحييد 9 من مسلحي حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد 9 من مسلحي حزب العمال الكردستاني
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 9 مسلحين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T14:34+0000
2022-06-18T14:34+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة تواصل عملياتها ضد مسلحي حزب العمال، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضح البيان أن القوات التركية تمكنت من تحييد 9 من عناصر الحزب في إطار عملية "المخلب ـ القفل" المتواصلة في شمال العراق.وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/تركيا-تعلن-تحييد-6-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-في-غارات-نفذها-سلاح-الجوي-شمالي-العراق-1063079517.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني

تركيا تعلن تحييد 9 من مسلحي حزب العمال الكردستاني

14:34 GMT 18.06.2022
© REUTERS / Murad Sezerانتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 9 مسلحين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة تواصل عملياتها ضد مسلحي حزب العمال، بحسب وكالة "الأناضول".
طائرة تابعة لسلاح الجو التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني في غارات نفذها سلاح الجوي شمالي العراق
4 يونيو, 13:34 GMT
وأوضح البيان أن القوات التركية تمكنت من تحييد 9 من عناصر الحزب في إطار عملية "المخلب ـ القفل" المتواصلة في شمال العراق.
وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
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