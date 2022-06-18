https://arabic.sputniknews.com/20220618/تركيا-تعلن-تحييد-9-من-مسلحي-حزب-العمال-الكردستاني--1063821323.html
تركيا تعلن تحييد 9 من مسلحي حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد 9 من مسلحي حزب العمال الكردستاني
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 9 مسلحين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T14:34+0000
2022-06-18T14:34+0000
2022-06-18T14:34+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة تواصل عملياتها ضد مسلحي حزب العمال، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضح البيان أن القوات التركية تمكنت من تحييد 9 من عناصر الحزب في إطار عملية "المخلب ـ القفل" المتواصلة في شمال العراق.وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/تركيا-تعلن-تحييد-6-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-في-غارات-نفذها-سلاح-الجوي-شمالي-العراق-1063079517.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد 9 من مسلحي حزب العمال الكردستاني
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 9 مسلحين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة تواصل عملياتها ضد مسلحي حزب العمال، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأوضح البيان أن القوات التركية تمكنت من تحييد 9 من عناصر الحزب في إطار عملية "المخلب ـ القفل" المتواصلة في شمال العراق.
وكانت تركيا قد أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.