https://arabic.sputniknews.com/20220618/جمهورية-القرم-وقعنا-اتفاقات-بأكثر-من-مليار-دولار-خلال-منتدى-سان-بطرسبورغ-1063802377.html
جمهورية القرم: وقعنا اتفاقات بأكثر من مليار دولار خلال منتدى سان بطرسبورغ
جمهورية القرم: وقعنا اتفاقات بأكثر من مليار دولار خلال منتدى سان بطرسبورغ
قال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، إن القرم، في إطار منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وقعت اتفاقيات ومذكرات بقيمة إجمالية تزيد عن 103 مليارات روبل من... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T07:40+0000
2022-06-18T07:40+0000
2022-06-18T07:40+0000
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وكتب أكسيونوف في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي"، اليوم السبت: "كانت نتيجة هذا المنتدى توقيع اتفاقيات ومذكرات نوايا للمستثمرين لاستثمار أكثر من 103.31 مليار روبل (1.791 مليار دولار) لتنمية الجمهورية، الأمر الذي سيخلق نحو 2000 فرصة عمل جديدة".في غضون ذلك، صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن جمهورية دونيتسك الشعبية وسوريا قد أنشأتا مجموعة عمل على مستوى وزارة الصناعة والتجارة وتعملان على تحديد المهام ذات الأولوية للإمدادات المتبادلة للمنتجات.وأضاف بوشيلين، أمس الجمعة: "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ميناء ماريوبول البحري المحرر قد باشر العمل فعلا، فقد تم تبسيط المهمة أيضًا من حيث العنصر اللوجستي".وشدد بوشيلين على أن سوريا "أعلنت بالفعل اهتمامها بالطلب على توريد الحبوب".وأشار دينيس بوشيلين أيضًا إلى أن "سوريا مهتمة بشراء الخامات المعدنية والفحم، ولكن هذه القضايا الآن في مرحلة التفصيل".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بصدد-تصدير-المنتجات-إلى-سوريا-عبر-ميناء-ماريوبول-1063791123.html
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شبه جزيرة القرم الروسية, أخبار أوكرانيا, حبوب
جمهورية القرم: وقعنا اتفاقات بأكثر من مليار دولار خلال منتدى سان بطرسبورغ
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قال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، إن القرم، في إطار منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وقعت اتفاقيات ومذكرات بقيمة إجمالية تزيد عن 103 مليارات روبل من الاستثمارات.
وكتب أكسيونوف في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي"، اليوم السبت: "كانت نتيجة هذا المنتدى توقيع اتفاقيات ومذكرات نوايا للمستثمرين لاستثمار أكثر من 103.31 مليار روبل (1.791 مليار دولار) لتنمية الجمهورية، الأمر الذي سيخلق نحو 2000 فرصة عمل جديدة".
في غضون ذلك، صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن جمهورية دونيتسك الشعبية وسوريا قد أنشأتا مجموعة عمل على مستوى وزارة الصناعة والتجارة وتعملان على تحديد المهام ذات الأولوية للإمدادات المتبادلة للمنتجات.
وأضاف بوشيلين، أمس الجمعة: "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ميناء ماريوبول البحري المحرر قد باشر العمل فعلا، فقد تم تبسيط المهمة أيضًا من حيث العنصر اللوجستي".
وشدد بوشيلين على أن سوريا "أعلنت بالفعل اهتمامها بالطلب على توريد الحبوب".
وتابع: "بالنظر إلى أن لدينا فائضًا من حيث احتياطيات الحبوب، أعتقد أن هذا سيكون أحد نقاط الاتصال".
وأشار دينيس بوشيلين أيضًا إلى أن "سوريا مهتمة بشراء الخامات المعدنية والفحم، ولكن هذه القضايا الآن في مرحلة التفصيل".