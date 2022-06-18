https://arabic.sputniknews.com/20220618/حادث-طعن-في-مطار-سان-فرانسيسكو-يسفر-عن-إصابة-3-أشخاص-1063805787.html
حادث طعن في مطار سان فرانسيسكو يسفر عن إصابة 3 أشخاص
حادث طعن في مطار سان فرانسيسكو يسفر عن إصابة 3 أشخاص
أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بعد أن هاجم مشتبه به عدة مسافرين في مطار سان فرانسيسكو الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T09:24+0000
2022-06-18T09:24+0000
2022-06-18T09:24+0000
طعن
سان فرانسيسكو
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ووفقا لموقع إيه بي سي 7 نيوز، أكدت شرطة سان فرانسيسكو أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا، بعد أن هاجم رجل عدة مسافرين في مطار سان فرانسيسكو الدولي (SFO).وتقول الشرطة إن المشتبه به سافر إلى المطار ودخل منطقة ما قبل الأمن في صالة الوصول الدولية حوالي الساعة 6 مساء الجمعة.وتقول الشرطة إن الضباط تمكنوا من القبض على المشتبه به دون وقوع حوادث، لافتين إلى أنهم لم يفرجوا عن هوية المشتبه به ولا عن التهم المعلقة بسبب التحقيق الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/مقتل-شخص-وإصابة-عشرين-في-حادث-دهس-مروع-بأمريكا-فيديو-1050769791.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طعن, سان فرانسيسكو
حادث طعن في مطار سان فرانسيسكو يسفر عن إصابة 3 أشخاص
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أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بعد أن هاجم مشتبه به عدة مسافرين في مطار سان فرانسيسكو الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لموقع إيه بي سي 7 نيوز
، أكدت شرطة سان فرانسيسكو أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا، بعد أن هاجم رجل عدة مسافرين في مطار سان فرانسيسكو الدولي (SFO).
22 نوفمبر 2021, 01:22 GMT
وتقول الشرطة إن المشتبه به سافر إلى المطار ودخل منطقة ما قبل الأمن في صالة الوصول الدولية حوالي الساعة 6 مساء الجمعة.
وأوضحت أنه أخرج بعد ذلك سلاحا ذا حدين، وهاجم ثلاثة رجال أصيبوا بجروح وخدوش طفيفة، مؤكدين أن الضحايا عولجوا جميعًا في مكان الحادث وتمكنوا من مواصلة رحلاتهم.
وتقول الشرطة إن الضباط تمكنوا من القبض على المشتبه به دون وقوع حوادث، لافتين إلى أنهم لم يفرجوا عن هوية المشتبه به ولا عن التهم المعلقة بسبب التحقيق
الجاري.