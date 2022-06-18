عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220618/حادث-طعن-في-مطار-سان-فرانسيسكو-يسفر-عن-إصابة-3-أشخاص-1063805787.html
حادث طعن في مطار سان فرانسيسكو يسفر عن إصابة 3 أشخاص
حادث طعن في مطار سان فرانسيسكو يسفر عن إصابة 3 أشخاص
أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بعد أن هاجم مشتبه به عدة مسافرين في مطار سان فرانسيسكو الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T09:24+0000
2022-06-18T09:24+0000
طعن
سان فرانسيسكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102423/71/1024237104_38:0:1882:1037_1920x0_80_0_0_42285a42104523057e3274d296c51817.jpg
ووفقا لموقع إيه بي سي 7 نيوز، أكدت شرطة سان فرانسيسكو أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا، بعد أن هاجم رجل عدة مسافرين في مطار سان فرانسيسكو الدولي (SFO).وتقول الشرطة إن المشتبه به سافر إلى المطار ودخل منطقة ما قبل الأمن في صالة الوصول الدولية حوالي الساعة 6 مساء الجمعة.وتقول الشرطة إن الضباط تمكنوا من القبض على المشتبه به دون وقوع حوادث، لافتين إلى أنهم لم يفرجوا عن هوية المشتبه به ولا عن التهم المعلقة بسبب التحقيق الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/مقتل-شخص-وإصابة-عشرين-في-حادث-دهس-مروع-بأمريكا-فيديو-1050769791.html
سان فرانسيسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102423/71/1024237104_268:0:1651:1037_1920x0_80_0_0_967d53f19edd9e6f5b68a1c1e5eb3c85.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طعن, سان فرانسيسكو

حادث طعن في مطار سان فرانسيسكو يسفر عن إصابة 3 أشخاص

09:24 GMT 18.06.2022
© Photo / Pixabayعلم الولايات المتحدة
علم الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Photo / Pixabay
تابعنا عبرTelegram
أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بعد أن هاجم مشتبه به عدة مسافرين في مطار سان فرانسيسكو الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لموقع إيه بي سي 7 نيوز، أكدت شرطة سان فرانسيسكو أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا، بعد أن هاجم رجل عدة مسافرين في مطار سان فرانسيسكو الدولي (SFO).
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
مقتل شخص وإصابة عشرين إثر حادث دهس مروع في أمريكا.. فيديو
22 نوفمبر 2021, 01:22 GMT
وتقول الشرطة إن المشتبه به سافر إلى المطار ودخل منطقة ما قبل الأمن في صالة الوصول الدولية حوالي الساعة 6 مساء الجمعة.

وأوضحت أنه أخرج بعد ذلك سلاحا ذا حدين، وهاجم ثلاثة رجال أصيبوا بجروح وخدوش طفيفة، مؤكدين أن الضحايا عولجوا جميعًا في مكان الحادث وتمكنوا من مواصلة رحلاتهم.

وتقول الشرطة إن الضباط تمكنوا من القبض على المشتبه به دون وقوع حوادث، لافتين إلى أنهم لم يفرجوا عن هوية المشتبه به ولا عن التهم المعلقة بسبب التحقيق الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала