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https://arabic.sputniknews.com/20220618/حرية-تعبير-ألمانيا-تقرر-عدم-معاقبة-مشجعين-رفعوا-لافتة-تدعو-لمقاطعة-مونديال-قطر-صورة-1063819728.html
"حرية تعبير".. ألمانيا تقرر عدم معاقبة مشجعين رفعوا لافتة تدعو لمقاطعة مونديال قطر... صورة
"حرية تعبير".. ألمانيا تقرر عدم معاقبة مشجعين رفعوا لافتة تدعو لمقاطعة مونديال قطر... صورة
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عدم معاقبة عدد من الجماهير رفعوا لافتة تدعو إلى مقاطعة بطولة كأس العالم في قطر أثناء مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T13:41+0000
2022-06-18T13:41+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
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وحسب وكالة "دويتشه فيله"، أكد الاتحاد والشرطة عدم وقوع أي عمل إجرامي يتعلق برفع اللافتة. وأوضح الاتحاد الألماني أن ما فعله بعض المشجعين يأتي في إطار ممارسة حرية التعبير رغم توقيفهم واستجوابهم من قبل الشرطة عقب الواقعة.واستمر عرض اللافتة خلال المباراة لقرابة 3 دقائق.فيما ردد أوليفر شميدت، معلق المباراة على قناة "ZDF" الألمانية، قائلا: "هذه رسالة واضحة وصادقة ومن الجيد وجود مكان لها هنا".وقد غادر المشجعون الـ 15 ملعب المباراة بعد ذلك مباشرة ولم يتمكنوا من مشاهدة المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا (5-2) لكن الشرطة قامت بتوقيفهم بناء على طلب الاتحاد الألماني لكرة القدم.وبعد استجوابهم، أكدت الشرطة الألمانية أن "رفع اللافتة لا ينطوي على أي عمل جنائي إذ يندرج الأمر تحت إطار حرية التعبير"، مشيرة إلى عدم اتخاذها إي إجراءات أخرى ضدهم.
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رياضة, بطولة كأس العالم 2022

"حرية تعبير".. ألمانيا تقرر عدم معاقبة مشجعين رفعوا لافتة تدعو لمقاطعة مونديال قطر... صورة

13:41 GMT 18.06.2022
© Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Supreme Committee for Delivery & Legacy
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عدم معاقبة عدد من الجماهير رفعوا لافتة تدعو إلى مقاطعة بطولة كأس العالم في قطر أثناء مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الإيطالي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وحسب وكالة "دويتشه فيله"، أكد الاتحاد والشرطة عدم وقوع أي عمل إجرامي يتعلق برفع اللافتة.
وأوضح الاتحاد الألماني أن ما فعله بعض المشجعين يأتي في إطار ممارسة حرية التعبير رغم توقيفهم واستجوابهم من قبل الشرطة عقب الواقعة.

ورفع نحو 15 شخصا لافتة مكتوب عليها "15 ألف قتيل لبطولة كبرى.. الفيفا وشركاؤه ليس لديهم ضمير" بعد وقت قصير من انطلاق المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي .

واستمر عرض اللافتة خلال المباراة لقرابة 3 دقائق.
فيما ردد أوليفر شميدت، معلق المباراة على قناة "ZDF" الألمانية، قائلا: "هذه رسالة واضحة وصادقة ومن الجيد وجود مكان لها هنا".
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وقد غادر المشجعون الـ 15 ملعب المباراة بعد ذلك مباشرة ولم يتمكنوا من مشاهدة المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا (5-2) لكن الشرطة قامت بتوقيفهم بناء على طلب الاتحاد الألماني لكرة القدم.
وبعد استجوابهم، أكدت الشرطة الألمانية أن "رفع اللافتة لا ينطوي على أي عمل جنائي إذ يندرج الأمر تحت إطار حرية التعبير"، مشيرة إلى عدم اتخاذها إي إجراءات أخرى ضدهم.
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