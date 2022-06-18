https://arabic.sputniknews.com/20220618/حماس-تعيد-صيانة-برج-مراقبة-عسكري-شمالي-غزة-بعد-ساعات-من-قصفه-صور-1063826021.html

حماس تعيد صيانة برج مراقبة عسكري شمالي غزة بعد ساعات من قصفه.. صور

حماس تعيد صيانة برج مراقبة عسكري شمالي غزة بعد ساعات من قصفه.. صور

أعادت الذراع العسكرية لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، اليوم السبت، صيانة برج مراقبة عسكري مرتفع شمالي قطاع غزة، بعد ساعات قليلة من قصفه. 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T16:07+0000

2022-06-18T16:07+0000

2022-06-18T16:07+0000

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وذكرت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، أن حركة حماس أعادت برج المراقبة العسكرية الذي يطل على مستوطنة نتيف هعسراه، شمالي قطاع غزة، والذي ترى فيه القوات الإسرائيلية مصدر قلق، باعتباره برج مراقبة ومتابعة تستخدمه حركة حماس.وأكدت الوكالة أن برج المراقبة والمتابعة الذي تستخدمه كتائب القسام، على ارتفاع كبير مقارنة بنقاط الرصد الأخرى على الحدود بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع نفسه.وأشارت إلى أن مستوطنين إسرائيليين اشتكوا من قدرة الراصد في برج المراقبة على كشف كل ما يجري في مستوطنة نتيف هعسراه وحتى داخل بيوتهم، وذلك بالتوازي مع احتفاء الإسرائيليين بقصف البرج، فجر اليوم السبت، قبل أن تسارع كتائب القسام إلى إعادة ترميمه، وتنشر صورا جديدة له في رسالة تحد إلى الجيش الإسرائيلي.في المقابل، احتفى الفلسطينيون بإعادة ترميم برج المراقبة بعد الأضرار التي ألحقها به القصف الإسرائيلي، ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا له قبل وأثناء وبعد الترميم، بدعوى أنه "دليل تحد من المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه".يذكر أن المقاتلات الإسرائيلية قد قصفت، صباح السبت، موقعا لكتائب القسام بعدد من الصواريخ، وهو ما دفع بالمقاومة الفلسطينية إلى إطلاق صاروخ تجاه مدينة أشكلون الإسرائيلية.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن ناشطون وعناصر من حركة حماس رفعوا الأعلام الفلسطينية فوق البرج بعد إعادة ترميمه، ونشرت وسائل الإعلام العبرية صورا للبرج قبل وبعد الترميم.

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أخبار العالم العربي, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم