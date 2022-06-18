حماس تعيد صيانة برج مراقبة عسكري شمالي غزة بعد ساعات من قصفه.. صور
© AFP 2022 / SAID KHATIBعناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
© AFP 2022 / SAID KHATIB
أعادت الذراع العسكرية لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، اليوم السبت، صيانة برج مراقبة عسكري مرتفع شمالي قطاع غزة، بعد ساعات قليلة من قصفه.
وذكرت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، أن حركة حماس أعادت برج المراقبة العسكرية الذي يطل على مستوطنة نتيف هعسراه، شمالي قطاع غزة، والذي ترى فيه القوات الإسرائيلية مصدر قلق، باعتباره برج مراقبة ومتابعة تستخدمه حركة حماس.
אחרי שעמדת חמאס הותקפה: פעילי הארגון טיפסו עליה ותלו דגל— חדשות 13 (@newsisrael13) June 18, 2022
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צילום: אמנון זיו pic.twitter.com/tywlkDJrt5
وأكدت الوكالة أن برج المراقبة والمتابعة الذي تستخدمه كتائب القسام، على ارتفاع كبير مقارنة بنقاط الرصد الأخرى على الحدود بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع نفسه.
وأشارت إلى أن مستوطنين إسرائيليين اشتكوا من قدرة الراصد في برج المراقبة على كشف كل ما يجري في مستوطنة نتيف هعسراه وحتى داخل بيوتهم، وذلك بالتوازي مع احتفاء الإسرائيليين بقصف البرج، فجر اليوم السبت، قبل أن تسارع كتائب القسام إلى إعادة ترميمه، وتنشر صورا جديدة له في رسالة تحد إلى الجيش الإسرائيلي.
שעות אחרי שצה"ל הפציץ: פעילי חמאס שיפצו את עמדת התצפית - ותלו דגלhttps://t.co/OLQSno5aoq pic.twitter.com/KwbH7FMkjM— החדשות - N12 (@N12News) June 18, 2022
في المقابل، احتفى الفلسطينيون بإعادة ترميم برج المراقبة بعد الأضرار التي ألحقها به القصف الإسرائيلي، ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا له قبل وأثناء وبعد الترميم، بدعوى أنه "دليل تحد من المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه".
يذكر أن المقاتلات الإسرائيلية قد قصفت، صباح السبت، موقعا لكتائب القسام بعدد من الصواريخ، وهو ما دفع بالمقاومة الفلسطينية إلى إطلاق صاروخ تجاه مدينة أشكلون الإسرائيلية.
אנשי חמאס טיפסו על עמדת התצפית שהותקפה מול נתיב העשרה, נופפו ותלו דגל@MatanTzuri pic.twitter.com/SrsferYRHB— ynet עדכוני (@ynetalerts) June 18, 2022
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن ناشطون وعناصر من حركة حماس رفعوا الأعلام الفلسطينية فوق البرج بعد إعادة ترميمه، ونشرت وسائل الإعلام العبرية صورا للبرج قبل وبعد الترميم.