https://arabic.sputniknews.com/20220618/خالد-بن-سلمان-يودع-وزير-الدفاع-الماليزي-1063832946.html
خالد بن سلمان يودع وزير الدفاع الماليزي
خالد بن سلمان يودع وزير الدفاع الماليزي
غادر وزيرِ الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، مدينة جدةَ اليوم، بعد زيارة التقى خلالها عدة مسؤولين سعوديين أبرزهم ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T19:37+0000
2022-06-18T19:37+0000
2022-06-18T19:38+0000
السعودية
أخبار ماليزيا اليوم
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وجرى خلال اجتماع الوزير حسين مع محمد بن سلمان استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة في المجالات الدفاعية، والسبل الكفيلة بتطويره، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".وقبل مغادرة الوزير حسين قام نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان بنشر صورة مع الوزير حسين عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، حيث علق عليها قائلا: "سعدت باصطحاب صديقي معالي وزير الدفاع الماليزي، السيد هشام الدين حسين على العشاء بمدينة جدة، استعرضنا خلاله العديد من الموضوعات والعلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا الشقيقين".
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار ماليزيا اليوم
خالد بن سلمان يودع وزير الدفاع الماليزي
19:37 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 19:38 GMT 18.06.2022) تابعنا عبر
غادر وزيرِ الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، مدينة جدةَ اليوم، بعد زيارة التقى خلالها عدة مسؤولين سعوديين أبرزهم ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان.
وجرى خلال اجتماع الوزير حسين مع محمد بن سلمان استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة في المجالات الدفاعية، والسبل الكفيلة بتطويره، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس
".
وقبل مغادرة الوزير حسين قام نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان بنشر صورة مع الوزير حسين عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، حيث علق عليها قائلا: "سعدت باصطحاب صديقي معالي وزير الدفاع الماليزي، السيد هشام الدين حسين على العشاء بمدينة جدة، استعرضنا خلاله العديد من الموضوعات والعلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا الشقيقين".