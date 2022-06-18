عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220618/خبراء-يقدمون-نصائح-للتوفيق-بين-العمل-والحياة-الشخصية-1063818266.html
خبراء يقدمون نصائح للتوفيق بين العمل والحياة الشخصية
خبراء يقدمون نصائح للتوفيق بين العمل والحياة الشخصية
بدأت شركات كثيرة في استدعاء موظفيها للعودة إلى العمل من المكاتب بعد فترة العمل عن بعد بسبب الظروف الوبائية التي شهدها العالم منذ مطلع عام 2020. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T13:08+0000
2022-06-18T13:11+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0c/1045980946_0:413:1031:993_1920x0_80_0_0_c6610bf5b6e57bb717b4cef6e08aa5f7.jpg
ونقلت شبكة "سي إن إن" عدة نصائح أدلى بها كل من أليخاندرو ليراس، الأستاذ بقسم علم النفس في جامعة إلينوي بإربانا-شامبين، وإيرل ميلر، أستاذ علم الأعصاب في معهد بيكوير للتعلم والذاكرة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبريدج، ولاري روزين، أستاذ علم النفس بجامعة ولاية كاليفورنيا.وقدم الخبراء عدة نصائح لإنجاز المهام بأقصر وقت وأقل مجهود ما يسمح بالموازنة بين الحياة العملية والحياة الشخصية بعد العودة للعمل من مقرات الشركات وقضاء مزيد من الوقت بعيدا عن المنزل والأسرة، ونذكر تلك النصائح في النقاط التالية:
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0c/1045980946_0:285:1031:1058_1920x0_80_0_0_f2ed28fc9dcf7a410254b24cae940d12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

خبراء يقدمون نصائح للتوفيق بين العمل والحياة الشخصية

13:08 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 18.06.2022)
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIموظفون داخل شركة صرافة في اليابان
موظفون داخل شركة صرافة في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
تابعنا عبرTelegram
بدأت شركات كثيرة في استدعاء موظفيها للعودة إلى العمل من المكاتب بعد فترة العمل عن بعد بسبب الظروف الوبائية التي شهدها العالم منذ مطلع عام 2020.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عدة نصائح أدلى بها كل من أليخاندرو ليراس، الأستاذ بقسم علم النفس في جامعة إلينوي بإربانا-شامبين، وإيرل ميلر، أستاذ علم الأعصاب في معهد بيكوير للتعلم والذاكرة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبريدج، ولاري روزين، أستاذ علم النفس بجامعة ولاية كاليفورنيا.
وقدم الخبراء عدة نصائح لإنجاز المهام بأقصر وقت وأقل مجهود ما يسمح بالموازنة بين الحياة العملية والحياة الشخصية بعد العودة للعمل من مقرات الشركات وقضاء مزيد من الوقت بعيدا عن المنزل والأسرة، ونذكر تلك النصائح في النقاط التالية:
1.
تقسيم مهامك إلى أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
2.
رتب مهامك وفق أهمية كل منها.
3.
ابتعد عن المهام الأقل أهمية، حتى وإن كان من السهل إكمالها.
4.
حاول أن تعمل في الوقت الذي تجد نفسك فيه أكثر إنتاجية.
5.
ركز على مهمة واحدة وأنجزها وتجنب الانخراط في عدة مهام في وقت واحد.
6.
اضبط العداد لمدة 20 دقيقة، واعمل على مهمة واحدة فقط خلالها.
7.
تقبل فكرة عدم استطاعتك إنهاء جميع مهامك.
8.
لا تضغط على نفسك كثيرا حتى تصل إلى نقطة الإرهاق.
9.
ضع حدودا لنفسك مثل وقت النوم في موعد ثابت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала