https://arabic.sputniknews.com/20220618/خبير-اقتصادي-بوتين-تحدث-بنبرة-ثقة-عالية-حول-قدرة-الاقتصاد-الروسي-على-الصمود-في-وجه-أي-عقوبات--1063817691.html

خبير اقتصادي: بوتين تحدث بنبرة ثقة عالية حول قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود في وجه أي عقوبات

خبير اقتصادي: بوتين تحدث بنبرة ثقة عالية حول قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود في وجه أي عقوبات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي يوم الجمعة الماضي، إن العالم لم يعد كما كان، وإن "العالم أحادي القطب قد انتهى، لكن هناك... 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T13:06+0000

2022-06-18T13:06+0000

2022-06-18T13:06+0000

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حول العالم

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خبير اقتصادي: بوتين تحدث بنبرة ثقة عالية في قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود في وجه أي عقوبات خبير اقتصادي: بوتين تحدث بنبرة ثقة عالية في قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود في وجه أي عقوبات

كما أكد بوتين أن التوقعات المتشائمة للاقتصاد الروسي مطلع الربيع لم تتحقق وأن الغرب فشل في كسر اقتصاد روسيا وأن مساعي الغرب لبلوغ الدولار إلى مئتي روبل قد باءت بالفشل، والعقوبات التي فرضت على روسيا كبدت الدول الأوروبية خسائر بـ400 مليار دولار.يقول الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البحريني الدكتور محمد الصياد، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار الصياد إلى أنه:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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