https://arabic.sputniknews.com/20220618/خبير-معظم-أهداف-العملية-العسكرية-الروسية-تحققت-ومصير-خاركوف-سيكون-نفس-مصير-ماريوبول--1063815410.html

خبير: معظم أهداف العملية العسكرية الروسية تحققت ومصير خاركوف سيكون نفس مصير ماريوبول

خبير: معظم أهداف العملية العسكرية الروسية تحققت ومصير خاركوف سيكون نفس مصير ماريوبول

قال الخبير في الشئون الروسية باسل الحاج جاسم، إن معظم أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة تحققت على أرض الواقع وأن باقي الأهداف في طريقه للتحقيق. 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T12:36+0000

2022-06-18T12:36+0000

2022-06-18T12:36+0000

العالم

روسيا

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وأوضح في حديث لـ"راديو سبوتنيك" أن "القوات الروسية حققت سيطرة أكبر داخل دونباس، وبات الممر البري الذي يصل هذه المناطق بشبه جزيرة القرم أوسع، بالإضافة لتدمير أكبر للبنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية التي كانت من ضمن الأهداف الروسية".وأكد أن بسبب ذلك، فإن "تصريحات الرئيس الروسي باتت أكثر راحة والحديث بدأ يأخذ منحى أبعد من الموضوع الذي يتعلق بأوكرانيا فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، ومسألة أحادية القطب وتصرف أمريكا والدول الغربية مع دولٍ أخرى بطريقة فوقية".وفيما يخص إعلان الدفاع الروسية تدمير مقرات كتيبة " آزوف" في خاركوف، قال "إن هذا الأمر يعطي رسالة أن معظم المناطق التي تتحصن بها هذه الكتيبة سيكون مصيرها كما حدث تماماً في ماريوبول".وأشار إلى أنه "مهما حدث من عمليات كر وفر، فإنه سيجري تطويق المناطق التي يتحصن بها أفراد هذه الكتيبة ويكون أمامهم الخيارات التي سبق ووضعتها وزارة الدفاع الروسية إما الاستسلام أو التدمير بالكامل".وأكد أن مصير خاركوف هو السيطرة الروسية المطلقة كما حدث في ماريوبول.وفيما يتعلق بالمفاوضات الروسية الأوكرانية، أكد حتى الآن أنه من غير الواضح أن هناك أمل لعودة المفاوضات، لكنه أكد أنه كلما اتسعت مناطق السيطرة الروسية داخل أوكرانيا واتجهت القوات الروسية نحو المناطق الغربية قد يجبر ذلك أوكرانيا للعودة لطاولة التفاوض، لكن حتى الآن يبدو أن الأمر ما زال بعيدا عن التحقق على أرض الواقع"، على حد قوله.

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