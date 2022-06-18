https://arabic.sputniknews.com/20220618/دبلوماسي-أمريكي-رفيع-يبحث-التطبيع-بين-يريفان-وباكو-مع-المسؤولين-الأرمن-1063815906.html
دبلوماسي أمريكي رفيع يبحث التطبيع بين يريفان وباكو مع المسؤولين الأرمن
دبلوماسي أمريكي رفيع يبحث التطبيع بين يريفان وباكو مع المسؤولين الأرمن
قالت السفارة الأمريكية في يريفان إن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية تتوجه إلى أرمينيا، اليوم السبت، لمناقشة عملية تطبيع... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T12:45+0000
2022-06-18T12:45+0000
2022-06-18T12:45+0000
العالم
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وقالت السفارة في بيان لها: "ترحب سفارة الولايات المتحدة في أرمينيا بمساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية كارين دونفريد في يريفان. وخلال زيارتها في 18 حزيران / يونيو، ستلتقي مساعدة وزير الخارجية دونفريد بمسؤولين حكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان. وسيناقش مساعد وزير الخارجية دونفريد الدعم الأمريكي".وتقوم دونفريد بزيارة رسمية إلى منطقة جنوب القوقاز لمدة ستة أيام بدأت في 14 يونيو، وستستمر حتى 19 يونيو. وفي 15 يونيو، قامت بزيارة تستغرق يومين إلى أذربيجان، أعقبتها زيارة إلى جورجيا في 17 يونيو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دبلوماسي أمريكي رفيع يبحث التطبيع بين يريفان وباكو مع المسؤولين الأرمن
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قالت السفارة الأمريكية في يريفان إن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية تتوجه إلى أرمينيا، اليوم السبت، لمناقشة عملية تطبيع العلاقات مع أذربيجان المجاورة في آخر محطة من جولتها في جنوب القوقاز.
وقالت السفارة في بيان لها: "ترحب سفارة الولايات المتحدة في أرمينيا بمساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية كارين دونفريد في يريفان. وخلال زيارتها في 18 حزيران / يونيو، ستلتقي مساعدة وزير الخارجية دونفريد بمسؤولين حكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان. وسيناقش مساعد وزير الخارجية دونفريد الدعم الأمريكي".
وتقوم دونفريد بزيارة رسمية إلى منطقة جنوب القوقاز لمدة ستة أيام بدأت في 14 يونيو، وستستمر حتى 19 يونيو. وفي 15 يونيو، قامت بزيارة تستغرق يومين إلى أذربيجان، أعقبتها زيارة إلى جورجيا في 17 يونيو.