https://arabic.sputniknews.com/20220618/دراسة-دولية-تكشف-عن-أضرار-مخيفة-وراء-الجلوس-لساعات-طويلة-1063813613.html

دراسة دولية تكشف عن أضرار مخيفة وراء الجلوس لساعات طويلة

دراسة دولية تكشف عن أضرار مخيفة وراء الجلوس لساعات طويلة

كشفت دراسة أجراها فريق دولي من الباحثين عن مخاطر مخيفة من وراء الجلوس لساعات طويلة.‏ 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T12:06+0000

2022-06-18T12:06+0000

2022-06-18T12:06+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104260/50/1042605077_0:25:1920:1105_1920x0_80_0_0_21ce7dfc5b250d8205a42e2788a7564b.jpg

وأشارت الدراسة التي شارك فيها أكثر من 100 ألف فرد في 21 دولة، إلى أن الناس في الأجزاء الأفقر من العالم يعانون من آثار أسوأ من الأيام الطويلة التي يجلسون فيها في مكان واحد.وبينما ارتبطت فترات الجلوس الطويلة بزيادة خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية في جميع السكان الذين تم فحصهم في الدراسة، فقد كانت العلاقة أكثر وضوحا في الدول ذات الدخل المنخفض، مثل بنغلاديش والهند وزيمبابوي.وحذرت الدراسة من أن الجلوس من 6 إلى 8 ساعات يوميا، سواء كان ذلك في العمل أو في السيارة أو أمام التلفاز ليلا قبل الذهاب إلى الفراش، يحمل مخاطر نسبية للإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة بنحو 12 إلى 13 في المئة، بالمقارنة مع الأشخاص الذين يجلسون أقل من 4 ساعات في اليوم.وفي حالة الجلوس لمدة 16 ساعة متواصلة أو أكثر، فإن المخاطر النسبية تتأرجح إلى نسبة مذهلة تصل إلى 20 في المئة، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة "جاما كارديولوجي" العلمية.وعند تقسيم البيانات إلى فئات اقتصادية مختلفة، فإن الجلوس لأكثر من 8 ساعات في اليوم في البلدان منخفضة الدخل، والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى، قد يؤدي إلى قفزة في الوفيات وأمراض القلب بنسبة تقل قليلا عن 30 في المئة.من ناحية أخرى، تُظهر الدراسة الدولية الجديدة مدى انتشار مشكلة انخفاض النشاط البدني وراء الجلوس لفترات طويلة، لكن الأثر الأكثر خطورة هو الدور الذي يلعبه الفقر في تحديد التأثير النهائي لكل ساعة إضافية من الجلوس على الجسم.وفي حين أن جميع أنواع الجلوس لا تتشابه مع بعضها، فقد وجد معدو الدراسة أدلة تدعم المزاعم بأن التمارين البدنية لها تأثير مخفف قوي على معدل الوفيات وانتشار أمراض القلب والأوعية الدموية.ومن المثير للدهشة أن مؤلفي الدراسة وجدوا أن الجلوس وعدم النشاط يمثلان نسبة مئوية من الوفيات أقل بقليل من أضرار التدخين.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/أفضل-نوع-بروتين-لصحة-القلب-1063569152.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات