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رئيس الأركان الكوري الجنوبي يأمر بالجاهزية لـ"شل قلب القوات المعادية بضربة واحدة"
رئيس الأركان الكوري الجنوبي يأمر بالجاهزية لـ"شل قلب القوات المعادية بضربة واحدة"
تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية وون إن-تشول الاستعداد العسكري لوحدات القوات في المنطقة الجنوبية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T12:13+0000
2022-06-18T12:19+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تفقد إن-تشول قيادة قوة الغواصات البحرية في "تشانغوون"، على بعد 398 كيلومترا جنوب سيئول، وقيادة التنقل الجوي والاستطلاع في مدينة "بوسان" الجنوبية الشرقية. ودعا رئيس الأركان أفراد الخدمة إلى "الحفاظ دائما على قدراتهم وجاهزيتهم العسكرية من أجل شل قلب القوات المعادية بضربة واحدة". وأكد أن "الغواصات تعد من الأسلحة الاستراتيجية الرئيسية للأمن القومي التي تثير خوف الأعداء".
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العالم, كوريا الجنوبية

رئيس الأركان الكوري الجنوبي يأمر بالجاهزية لـ"شل قلب القوات المعادية بضربة واحدة"

12:13 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 18.06.2022)
© AFP 2022 / South Korean Defence Ministryهذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / South Korean Defence Ministry
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تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية وون إن-تشول الاستعداد العسكري لوحدات القوات في المنطقة الجنوبية.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تفقد إن-تشول قيادة قوة الغواصات البحرية في "تشانغوون"، على بعد 398 كيلومترا جنوب سيئول، وقيادة التنقل الجوي والاستطلاع في مدينة "بوسان" الجنوبية الشرقية.
ودعا رئيس الأركان أفراد الخدمة إلى "الحفاظ دائما على قدراتهم وجاهزيتهم العسكرية من أجل شل قلب القوات المعادية بضربة واحدة".
وأكد أن "الغواصات تعد من الأسلحة الاستراتيجية الرئيسية للأمن القومي التي تثير خوف الأعداء".
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