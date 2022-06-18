https://arabic.sputniknews.com/20220618/رئيس-هيئة-الأركان-المشتركة-الكوري-الجنوبي-يتفقد-جاهزية-القوات-في-الجنوب-1063814307.html
رئيس الأركان الكوري الجنوبي يأمر بالجاهزية لـ"شل قلب القوات المعادية بضربة واحدة"
رئيس الأركان الكوري الجنوبي يأمر بالجاهزية لـ"شل قلب القوات المعادية بضربة واحدة"
تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية وون إن-تشول الاستعداد العسكري لوحدات القوات في المنطقة الجنوبية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T12:13+0000
2022-06-18T12:13+0000
2022-06-18T12:19+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تفقد إن-تشول قيادة قوة الغواصات البحرية في "تشانغوون"، على بعد 398 كيلومترا جنوب سيئول، وقيادة التنقل الجوي والاستطلاع في مدينة "بوسان" الجنوبية الشرقية. ودعا رئيس الأركان أفراد الخدمة إلى "الحفاظ دائما على قدراتهم وجاهزيتهم العسكرية من أجل شل قلب القوات المعادية بضربة واحدة". وأكد أن "الغواصات تعد من الأسلحة الاستراتيجية الرئيسية للأمن القومي التي تثير خوف الأعداء".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية
رئيس الأركان الكوري الجنوبي يأمر بالجاهزية لـ"شل قلب القوات المعادية بضربة واحدة"
12:13 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 18.06.2022) تابعنا عبر
تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية وون إن-تشول الاستعداد العسكري لوحدات القوات في المنطقة الجنوبية.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تفقد إن-تشول قيادة قوة الغواصات البحرية في "تشانغوون"، على بعد 398 كيلومترا جنوب سيئول، وقيادة التنقل الجوي والاستطلاع في مدينة "بوسان" الجنوبية الشرقية.
ودعا رئيس الأركان أفراد الخدمة إلى "الحفاظ دائما على قدراتهم وجاهزيتهم العسكرية من أجل شل قلب القوات المعادية بضربة واحدة".
وأكد أن "الغواصات تعد من الأسلحة الاستراتيجية الرئيسية للأمن القومي التي تثير خوف الأعداء".