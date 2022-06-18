https://arabic.sputniknews.com/20220618/رونالدو-في-طريقه-لمغادرة-مانشستر-يونايتد-والعودة-إلى-الدوري-الإيطالي-مجددا-1063808719.html

رونالدو في طريقه لمغادرة مانشستر يونايتد والعودة إلى الدوري الإيطالي مجددا

رونالدو في طريقه لمغادرة مانشستر يونايتد والعودة إلى الدوري الإيطالي مجددا

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، عن أن "البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يرحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف لخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي بعد تجربته الأولى في... 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T10:37+0000

2022-06-18T10:37+0000

2022-06-18T10:37+0000

أخبار الدوري الإنجليزي

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وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن "وجهة رونالدو المقبلة قد تكون نادي روما الإيطالي"، مشيرة إلى أن "الدون" ومدربه السابق في ريال مدريد، مواطنه جوزيه مورينيو قد يجتمعان في روما بفضل إريك تن هاغ الذي لا يتناسب النجم البرتغالي مع أسلوب كرة القدم الذي يريدها المدرب الجديد لـ"الشياطين الحمر".وأوضحت الصحيفة أن مورينيو، يعمل حاليا مدربا لنادي روما، وقاد الفريق إلى المجد بتتويجه معه الشهر الماضي بلقب مسابقة "كونفرنس ليغ"، مشيرة إلى أن رونالدو يتمتع بذكريات جيدة باللعب تحت قيادة مورينيو، ويأمل في الاستفادة من علاقاته لإيجاد طريق للفرار من يونايتد.وأكدت الصحيفة البريطانية، أن "خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، بدأ بالفعل عملية البحث عن فريق جديد لموكله، وهو يدرس حاليا الخيارات المتاحة أمامه، ويبرز نادي روما كواحد من المرشحين لضم النجم البرتغالي هذا الصيف".وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، وجه رسالة ألمحت إلى بقائه في مانشستر يونايتد الموسم المقبل، بعد الشكوك التي انتشرت حول بقائه الفترة الماضية.وقال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن المدرب الجديد تين هاج، "أعرفه لقد كان له عمل رائع مع أياكس، لديه الخبرة ولكنه يحتاج إلى الوقت، نشعر بالإثارة لوصوله كلاعبين وجماهير".وفشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المسابقة المفضلة لرونالدو التي يملك خلالها العديد من الأرقام القياسية.واستطاع رونالدو أن يسجل 24 هدفا لمانشستر يونايتد، في كافة المنافسات التي خاضها مع الفريق خلال الموسم الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/مدرب-مانشستر-يونايتد-الجديد-يخرج-عن-صمته-بشأن-احتمالية-رحيل-كريستيانو-رونالدو-الموسم-المقبل-1062307883.html

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