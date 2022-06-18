سباح تونسي عمره 70 عاما يسجل رقما قياسيا عالميا.. فيديو
© Sputnik . ألكسندر فالف/
سجل سباح تونسي عمره 70 عاما رقما قياسيا عالميا بعد سباحة متواصلة لمسافة 155 كليومترا.
ووصل السباح نجيب بالهادي، اليوم السبت، إلى شاطئ الحمامات الجنوبية شرقي البلاد، بعدما انطلق أمس الأول (الخميس) من سواحل بنتيلاريا الإيطالية، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
وقطع بالهادي الذي سبق وأجرى عملية قلب مفتوح منذ سنوات مسافة 155 كم سباحة في مدة 66 ساعة متواصلة، متخطيا الرقم القياسي العالمي السابق.
٤- ونجح #نجيب_بالهادي في أن يكسب التحدي .. وفعلها محطما رقم قياسيا جديدا في السباحة من #إيطاليا الي #تونس بعبور مسافة 155 كيلومترا دون توقّف ليستحق الإشادة والتحية والتقدير 🏊♂️🇹🇳👍 pic.twitter.com/K5hQdGF4YG— محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) June 18, 2022
وخاض بالهادي، وهو من مواليد عام 1952، التجربة "في ظل تأمين فريق متكامل من الجيش الوطني والحرس البحري وفريق تقني وطبي رافقه منذ يوم الخميس حتى وصوله اليوم"، وفق ما صرح به.
#السباح التونسي نجيب بالهادي 🏊🇹🇳 يسبح الآن من بنتالاريا الايطالية نحو تونس بدون توقف قاطعا مسافة تبلغ 155 كلم ومحققا رقما قياسيا عالميا يستحق كل الدعم والمساندة والتشجيع #حدث هام سيرفع راية تونس عاليا 👏🏻👏🏻🥇— Lobna Chtir 🇹🇳♥️ (@ChtirLobna) June 17, 2022
#définejibbelhedi 🇹🇳❤️ pic.twitter.com/yp5EO8TSBu
وقال إن الأحوال الجوية كادت أن تسوء وتحبط مساعيه في الماء، لولا تحرك الرياح مساء اليوم في اتجاهه وليس الاتجاه المعاكس ما ساعده على السباحة.
وصرح بالهادي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء: "حققت اليوم رقما عالميا جديدا وإنجازا يرفع راية تونس عاليا، وهذا الإنجاز ثمرة مثابرة واجتهاد"، مضيفا: "التونسي قادر على التميز في أي ميدان وهو قادر على مغالبة الصعاب مهما كان نوعها".