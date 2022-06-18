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سباح تونسي عمره 70 عاما يسجل رقما قياسيا عالميا.. فيديو
سباح تونسي عمره 70 عاما يسجل رقما قياسيا عالميا.. فيديو
سجل سباح تونسي عمره 70 عاما رقما قياسيا عالميا بعد سباحة متواصلة لمسافة 155 كليومترا. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T18:28+0000
2022-06-18T18:28+0000
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ووصل السباح نجيب بالهادي، اليوم السبت، إلى شاطئ الحمامات الجنوبية شرقي البلاد، بعدما انطلق أمس الأول (الخميس) من سواحل بنتيلاريا الإيطالية، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.وقطع بالهادي الذي سبق وأجرى عملية قلب مفتوح منذ سنوات مسافة 155 كم سباحة في مدة 66 ساعة متواصلة، متخطيا الرقم القياسي العالمي السابق.وخاض بالهادي، وهو من مواليد عام 1952، التجربة "في ظل تأمين فريق متكامل من الجيش الوطني والحرس البحري وفريق تقني وطبي رافقه منذ يوم الخميس حتى وصوله اليوم"، وفق ما صرح به.وقال إن الأحوال الجوية كادت أن تسوء وتحبط مساعيه في الماء، لولا تحرك الرياح مساء اليوم في اتجاهه وليس الاتجاه المعاكس ما ساعده على السباحة.وصرح بالهادي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء: "حققت اليوم رقما عالميا جديدا وإنجازا يرفع راية تونس عاليا، وهذا الإنجاز ثمرة مثابرة واجتهاد"، مضيفا: "التونسي قادر على التميز في أي ميدان وهو قادر على مغالبة الصعاب مهما كان نوعها".
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أخبار تونس اليوم, رياضة, منوعات

سباح تونسي عمره 70 عاما يسجل رقما قياسيا عالميا.. فيديو

18:28 GMT 18.06.2022
© Sputnik . ألكسندر فالف / الذهاب إلى بنك الصورعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . ألكسندر فالف
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سجل سباح تونسي عمره 70 عاما رقما قياسيا عالميا بعد سباحة متواصلة لمسافة 155 كليومترا.
ووصل السباح نجيب بالهادي، اليوم السبت، إلى شاطئ الحمامات الجنوبية شرقي البلاد، بعدما انطلق أمس الأول (الخميس) من سواحل بنتيلاريا الإيطالية، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
وقطع بالهادي الذي سبق وأجرى عملية قلب مفتوح منذ سنوات مسافة 155 كم سباحة في مدة 66 ساعة متواصلة، متخطيا الرقم القياسي العالمي السابق.
وخاض بالهادي، وهو من مواليد عام 1952، التجربة "في ظل تأمين فريق متكامل من الجيش الوطني والحرس البحري وفريق تقني وطبي رافقه منذ يوم الخميس حتى وصوله اليوم"، وفق ما صرح به.
وقال إن الأحوال الجوية كادت أن تسوء وتحبط مساعيه في الماء، لولا تحرك الرياح مساء اليوم في اتجاهه وليس الاتجاه المعاكس ما ساعده على السباحة.
وصرح بالهادي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء: "حققت اليوم رقما عالميا جديدا وإنجازا يرفع راية تونس عاليا، وهذا الإنجاز ثمرة مثابرة واجتهاد"، مضيفا: "التونسي قادر على التميز في أي ميدان وهو قادر على مغالبة الصعاب مهما كان نوعها".
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