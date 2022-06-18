https://arabic.sputniknews.com/20220618/سفير-البحرين-لدى-روسيا-يجتمع-بمستشار-الرئيس-الروسي-1063831315.html
سفير البحرين لدى روسيا يجتمع بمستشار الرئيس الروسي
سفير البحرين لدى روسيا يجتمع بمستشار الرئيس الروسي
اجتمع أحمد عبدالرحمن الساعاتي، سفير مملكة البحرين في موسكو، مع مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي،... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T18:46+0000
2022-06-18T18:46+0000
2022-06-18T18:46+0000
روسيا
العالم العربي
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وتم خلال الاجتماع، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، هذا إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.وقال كوبياكوف للصحفيين خلال المؤتمر الختامي للمنتدى، في وقت سابق اليوم السبت: "نقترب من 6 تريليونات روبل من الاتفاقيات الموقعة في المنتدى، وحتى الآن، تم توقيع 691 اتفاقية بقيمة 5 تريليونات و639 مليار روبل، وطبعا نحن نعلن فقط تلك الأرقام التي لا تعتبر سريةً تجاريا".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 14 يونيو/حزيران، إنه "ستتم مناقشة الفرص الاقتصادية الجديدة في منتدى سان بطرسبورغ وخروج بعض الشركات من روسيا على أثر العقوبات الغربية".
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سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم العربي, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سفير البحرين لدى روسيا يجتمع بمستشار الرئيس الروسي
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اجتمع أحمد عبدالرحمن الساعاتي، سفير مملكة البحرين في موسكو، مع مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف، اليوم السبت.
وتم خلال الاجتماع، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، هذا إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية
.
وقال كوبياكوف للصحفيين خلال المؤتمر الختامي للمنتدى، في وقت سابق اليوم السبت: "نقترب من 6 تريليونات روبل من الاتفاقيات الموقعة في المنتدى، وحتى الآن، تم توقيع 691 اتفاقية بقيمة 5 تريليونات و639 مليار روبل، وطبعا نحن نعلن فقط تلك الأرقام التي لا تعتبر سريةً تجاريا".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 14 يونيو/حزيران، إنه "ستتم مناقشة الفرص الاقتصادية الجديدة في منتدى سان بطرسبورغ وخروج بعض الشركات من روسيا على أثر العقوبات الغربية".