https://arabic.sputniknews.com/20220618/سفير-لوغانسك-لدى-روسيا-ينشر-مقطعا-لانفجار-برتقالي-اللون-قد-يكون-كيميائيا-فيديو-1063830041.html
سفير لوغانسك لدى روسيا ينشر مقطعا لانفجار "برتقالي اللون قد يكون كيميائيا"... فيديو
سفير لوغانسك لدى روسيا ينشر مقطعا لانفجار "برتقالي اللون قد يكون كيميائيا"... فيديو
أبلغ سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروسنيك، عن تصاعد عمود برتقالي من الدخان "مشابه للون الناجم عن انفجار حمض النيتريك في منطقة سيفيرودونتسك". 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T17:59+0000
2022-06-18T17:59+0000
2022-06-18T17:59+0000
رصد عسكري
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061838282_0:25:2919:1667_1920x0_80_0_0_7b32aace2c2febfaff4329b755d14fb0.jpg
ونشر ميروسنيك عبر قناته على "تلغرام" مقطع فيديو للانفجار وعلق عليه: "الانفجار بالقرب من سيفيرودونتسك أو إحدى الضواحي، ومن الواضح أن الدخان المتشكل على هيئة فطر من أصل كيميائي، ويشبه إلى حد بعيد لون حمض النيتريك، لكن هذا لم يتأكد بعد".وصرح ميروسنيك، في وقت سابق من اليوم السبت، أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على فتح ممر إنساني من مصنع آزوت الكيماوي في سيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا.وقال ميروسنيك في منشور عبر قناته على "تلغرام": "لا يوجد اتفاق حتى الآن على فتح ممر إنساني من آزوت، سواء لخروج المدنيين أو لإلقاء المسلحين السلاح، والسبب الرئيسي هو أن أوكرانيا ترفض ضمان نظام وقف إطلاق النار، والذي من دونه لا يمكن الإخلاء".وبيّن أنه من أجل إجلاء المدنيين، من الضروري تدمير المواقع الأوكرانية حول ليسيتشانسك وإزالة خطر قصف سيفيرودونتسك وروبيجني.
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061838282_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42cbd6132bfe5ea2923f264a8abe52de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا
سفير لوغانسك لدى روسيا ينشر مقطعا لانفجار "برتقالي اللون قد يكون كيميائيا"... فيديو
تابعنا عبر
أبلغ سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروسنيك، عن تصاعد عمود برتقالي من الدخان "مشابه للون الناجم عن انفجار حمض النيتريك في منطقة سيفيرودونتسك".
ونشر ميروسنيك عبر قناته على "تلغرام" مقطع فيديو للانفجار وعلق عليه: "الانفجار بالقرب من سيفيرودونتسك أو إحدى الضواحي، ومن الواضح أن الدخان المتشكل على هيئة فطر من أصل كيميائي، ويشبه إلى حد بعيد لون حمض النيتريك، لكن هذا لم يتأكد بعد".
وصرح ميروسنيك، في وقت سابق من اليوم السبت، أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على فتح ممر إنساني من مصنع آزوت الكيماوي في سيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا.
وقال ميروسنيك في منشور عبر قناته على "تلغرام
": "لا يوجد اتفاق حتى الآن على فتح ممر إنساني من آزوت، سواء لخروج المدنيين أو لإلقاء المسلحين السلاح، والسبب الرئيسي هو أن أوكرانيا ترفض ضمان نظام وقف إطلاق النار، والذي من دونه لا يمكن الإخلاء".
وبيّن أنه من أجل إجلاء المدنيين، من الضروري تدمير المواقع الأوكرانية حول ليسيتشانسك وإزالة خطر قصف سيفيرودونتسك وروبيجني.