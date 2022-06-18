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سقوط طائرة حربية من طراز "إف 14" وسط إيران... فيديو
سقوط طائرة حربية من طراز "إف 14" وسط إيران... فيديو
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، تحطم طائرة حربية من طراز "إف 14" (F14) في مدينة أصفهان وسط البلاد. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T09:41+0000
2022-06-18T09:45+0000
أخبار إيران
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وقال مسؤول العلاقات العامة للجيش الإيراني في منطقة أصفهان، رسول معتمدي، في تصريحات نقلها موقع إيران بالعربي، إن "الطائرة الحربية من طراز F14 سقطت صباح اليوم في أصفهان، بسبب عطل تقني".وكانت إيران شهدت السبت الماضي، سقوط طائرة تدريب قرب قرية كووه ايي وسط جزيرة قشم. وقال محافظ جزيرة قشم، محمد محمد حسيني: "إن ركاب الطائرة في صحة جيدة"، لافتا إلى أن هناك تحقيقات جارية حول أسباب سقوط الطائرة.وشهدت إيران بعض الحوادث خلال الأيام الماضية آخرها إعلان الشرطة الإيرانية، أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة ضابط، ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته بجروح.وفي تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية، قال العميد أحمد طاهري، قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، إن الحادث وقع مساء أمس الجمعة.وأضاف أنه بعد الاعتداء فر المسلحون تحت جنح الظلام، وأسفر الحادث عن مقتل الضابط، وهو برتبة رائد وإصابة زوجته بجروح، والتي تم نقلها إلى المستشفى بعد وصول فرق الإنقاذ.يأتي الحادث بعد مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني بالرصاص في أحد شوارع طهران يوم الأحد الماضي. وذكر الحرس الثوري في اليوم ذاته أنه ألقى القبض على مشتبه فيهم بأنهم أعضاء في شبكة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
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أخبار إيران

سقوط طائرة حربية من طراز "إف 14" وسط إيران... فيديو

09:41 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 18.06.2022)
© AFP 2022 / Iranian Army office مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99" التخصصية المشتركة للجيش والحرس الثوري الإيراني، إيران 21 أكتوبر 2020
 مناورات الدفاع الجوي المدافعون عن سماء الولاية 99 التخصصية المشتركة للجيش والحرس الثوري الإيراني، إيران 21 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، تحطم طائرة حربية من طراز "إف 14" (F14) في مدينة أصفهان وسط البلاد.
وقال مسؤول العلاقات العامة للجيش الإيراني في منطقة أصفهان، رسول معتمدي، في تصريحات نقلها موقع إيران بالعربي، إن "الطائرة الحربية من طراز F14 سقطت صباح اليوم في أصفهان، بسبب عطل تقني".
وكانت إيران شهدت السبت الماضي، سقوط طائرة تدريب قرب قرية كووه ايي وسط جزيرة قشم. وقال محافظ جزيرة قشم، محمد محمد حسيني: "إن ركاب الطائرة في صحة جيدة"، لافتا إلى أن هناك تحقيقات جارية حول أسباب سقوط الطائرة.
وشهدت إيران بعض الحوادث خلال الأيام الماضية آخرها إعلان الشرطة الإيرانية، أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة ضابط، ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته بجروح.
وفي تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية، قال العميد أحمد طاهري، قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، إن الحادث وقع مساء أمس الجمعة.
وأضاف أنه بعد الاعتداء فر المسلحون تحت جنح الظلام، وأسفر الحادث عن مقتل الضابط، وهو برتبة رائد وإصابة زوجته بجروح، والتي تم نقلها إلى المستشفى بعد وصول فرق الإنقاذ.
يأتي الحادث بعد مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني بالرصاص في أحد شوارع طهران يوم الأحد الماضي. وذكر الحرس الثوري في اليوم ذاته أنه ألقى القبض على مشتبه فيهم بأنهم أعضاء في شبكة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
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