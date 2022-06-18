https://arabic.sputniknews.com/20220618/سلطات-كالينينغراد-تناقش-مع-الخارجية-الروسية-حظر-ليتوانيا-عبور-البضائع-من-وإلى-الإقليم-1063828934.html
سلطات كالينينغراد تناقش مع الخارجية الروسية حظر ليتوانيا عبور البضائع من وإلى الإقليم
سلطات كالينينغراد تناقش مع الخارجية الروسية حظر ليتوانيا عبور البضائع من وإلى الإقليم
قال حاكم كالينينغراد أنتون أليخانوف، إن سلطات منطقة كالينينغراد تعمل مع وزارة الخارجية والسفارة الروسية في ليتوانيا بشأن الوضع المتعلق بقيود العبور. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T17:04+0000
2022-06-18T17:04+0000
2022-06-18T17:04+0000
روسيا
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وقال أليخانوف عبر قناته على "تلغرام" خلال مقطع فيديو، اليوم السبت: "تعمل سلطات منطقة كالينينغراد مع وزارة الخارجية والسفارة الروسية في ليتوانيا بشأن الوضع مع قيود العبور".وفي وقت سابق، أخطرت السكك الحديدية الليتوانية خط سكة حديد كالينينغراد بإنهاء عبور عدد من السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يوم السبت.ويحد إقليم كالينينغراد من الشرق والشمال الشرقي جمهورية ليتوانيا، ومن الجنوب بولندا، فيما يطل غربا على بحر البلطيق، كما يشكل موقع هذا الإقليم المنفصل جغرافيا عن الهيكل الجغرافي الأكبر لروسيا تحديا فيما يتعلق بتأمين الإمدادات الغذائية وغيرها إليه.ودمرت سفينتا الإنزال "يفغيني كوتششكوف" و"موردوفيا" من مشروع الحوامات 12322 "زوبر"، وهما أكبر حوامتَي إنزال في العالم، أهدافًا بحرية وجوية خلال تدريبات تكتيكية في أماكن تدريب أسطول البلطيق.وأفادت الخدمة الصحفية للأسطول، في بيان، في 5 حزيران/يونيو: "أثناء عملية الإبحار، نجح طاقما السفينتين في إطلاق نيران المدفعية على أهداف سطحية وجوية. وتم إطلاق النار من منشآت أوتوماتيكية عيار 30 ملم لمجمع AK-630".
https://arabic.sputniknews.com/20220327/سفير-روسيا-في-وارسو-يصف-تصريح-الجنرال-البولندي-سكشيبتشاك-بشأن-كالينينغراد-بـرحلة-في-الخيال-1060505963.html
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روسيا
سلطات كالينينغراد تناقش مع الخارجية الروسية حظر ليتوانيا عبور البضائع من وإلى الإقليم
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قال حاكم كالينينغراد أنتون أليخانوف، إن سلطات منطقة كالينينغراد تعمل مع وزارة الخارجية والسفارة الروسية في ليتوانيا بشأن الوضع المتعلق بقيود العبور.
وقال أليخانوف عبر قناته على "تلغرام
" خلال مقطع فيديو، اليوم السبت: "تعمل سلطات منطقة كالينينغراد مع وزارة الخارجية والسفارة الروسية في ليتوانيا بشأن الوضع مع قيود العبور".
وفي وقت سابق، أخطرت السكك الحديدية الليتوانية خط سكة حديد كالينينغراد بإنهاء عبور عدد من السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يوم السبت.
ويحد إقليم كالينينغراد من الشرق والشمال الشرقي جمهورية ليتوانيا، ومن الجنوب بولندا، فيما يطل غربا على بحر البلطيق، كما يشكل موقع هذا الإقليم المنفصل جغرافيا عن الهيكل الجغرافي الأكبر لروسيا تحديا فيما يتعلق بتأمين الإمدادات الغذائية وغيرها إليه.
ودمرت سفينتا الإنزال "يفغيني كوتششكوف
" و"موردوفيا" من مشروع الحوامات 12322 "زوبر"، وهما أكبر حوامتَي إنزال في العالم، أهدافًا بحرية وجوية خلال تدريبات تكتيكية في أماكن تدريب أسطول البلطيق.
وأفادت الخدمة الصحفية للأسطول، في بيان، في 5 حزيران/يونيو: "أثناء عملية الإبحار، نجح طاقما السفينتين في إطلاق نيران المدفعية على أهداف سطحية وجوية. وتم إطلاق النار من منشآت أوتوماتيكية عيار 30 ملم لمجمع AK-630".