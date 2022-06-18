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سيئول تدعو مجلس الأمن الدولي للرد بحزم على استفزازات كوريا الشمالية
سيئول تدعو مجلس الأمن الدولي للرد بحزم على استفزازات كوريا الشمالية
دعا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى الرد بشكل "حازم" و"موحد" على استفزازات كوريا الشمالية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T04:47+0000
2022-06-18T04:47+0000
كوريا الجنوبية
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جاء ذلك خلال محادثة هاتفية للرئيس الكوري الجنوبي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وفق ما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" أمس الجمعة .أضاف أنه "ما لم يتخذ مجلس الأمن ردا حازما وموحدا يمكن إرسال رسالة خاطئة مفادها أنه يتسامح مع تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية".وفشل مجلس الأمن في الشهر الماضي في تبني قرار يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية التي أطلقت سلسلة من الصواريخ الباليستية بما في ذلك صواريخ باليستية عابرة للقارات، بسبب استخدام الصين وروسيا حق النقض فيه.من جانب آخر، عبر يون، خلال هذه المحادثة الهاتفية، عن قلقه بشأن انتشار كوفيد-19 في كوريا الشمالية.وقال إن كوريا الشمالية لا تزال غير مستجيبة لعروض كوريا الجنوبية بشأن تقديم اللقاحات المضادة لكورونا والعلاجات.وطالب الأمم المتحدة بالمراقبة عن كثب الوضع الوبائي في الشمال وإجراء مشاورات وثيقة مع الحكومة الكورية الجنوبية حول هذا الشأن.
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كوريا الجنوبية

سيئول تدعو مجلس الأمن الدولي للرد بحزم على استفزازات كوريا الشمالية

04:47 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUNرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUN
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دعا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى الرد بشكل "حازم" و"موحد" على استفزازات كوريا الشمالية.
جاء ذلك خلال محادثة هاتفية للرئيس الكوري الجنوبي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وفق ما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" أمس الجمعة .
وقال يون إن "الاستفزازات الكورية الشمالية تشكل تهديدا خطيرا للسلام في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي".
أضاف أنه "ما لم يتخذ مجلس الأمن ردا حازما وموحدا يمكن إرسال رسالة خاطئة مفادها أنه يتسامح مع تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية".
وفشل مجلس الأمن في الشهر الماضي في تبني قرار يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية التي أطلقت سلسلة من الصواريخ الباليستية بما في ذلك صواريخ باليستية عابرة للقارات، بسبب استخدام الصين وروسيا حق النقض فيه.
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أمس, 17:24 GMT
من جانب آخر، عبر يون، خلال هذه المحادثة الهاتفية، عن قلقه بشأن انتشار كوفيد-19 في كوريا الشمالية.
وقال إن كوريا الشمالية لا تزال غير مستجيبة لعروض كوريا الجنوبية بشأن تقديم اللقاحات المضادة لكورونا والعلاجات.
وطالب الأمم المتحدة بالمراقبة عن كثب الوضع الوبائي في الشمال وإجراء مشاورات وثيقة مع الحكومة الكورية الجنوبية حول هذا الشأن.
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