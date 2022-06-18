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شركة "أفتوفاز" الروسية لصناعة السيارات تستأنف إنتاج عدد من الطرازات المحلية
شركة "أفتوفاز" الروسية لصناعة السيارات تستأنف إنتاج عدد من الطرازات المحلية
تعمل شركة "أفتوفاز" على استئناف إنتاج عدد من الطرازات في الأشهر المقبلة، باستثناء "لادا فيستا". 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T15:57+0000
2022-06-18T15:57+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال محافظ منطقة سامارا، دميتري أزاروف، لوكالة "سبوتنيك"، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبوغ، اليوم السبت: "سيكون هناك مزيد من الوضوح بحلول نهاية الأسبوع المقبل، هناك درجات مختلفة من التوطين لطرازات مختلفة، وبالتالي، يصعب تصنيع طراز لادا فيستا لأنها تعتمد على القطع المستوردة، وأما بالنسبة لجميع الموديلات الأخرى، فيجري الآن العمل المكثف لشهور لاستئناف إطلاق مصانع التجميع".وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في 7 نيسان/أبريل أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان إنتاج سيارات "لادا".وأضاف مانتوروف: "نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان إنتاج أكبر مجموعة ممكنة من مركبات معمل أفتوفاز".وأشار مانتوروف أيضًا إلى أن "وزارة الصناعة والتجارة في روسيا على تواصل مستمر مع شركة رينو".جدير بالذكر أن شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات تمتلك ما يقرب من 68% من مشروع مشترك مع "روستيك"، التي تمتلك بدورها شركة "أفتوفاز" لصناعة سيارات "لادا".وفي 23 مارس، أعلنت "رينو" تعليق أنشطة الإنتاج في روسيا، مضيفة أنها تدرس جميع الخيارات الممكنة الخاصة بحصتها في "أفتوفاز".
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روسيا, اقتصاد

شركة "أفتوفاز" الروسية لصناعة السيارات تستأنف إنتاج عدد من الطرازات المحلية

15:57 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Yuriy Strelets / الذهاب إلى بنك الصورسيارات "لادا" من إنتاج شركة "أفتوفاز"
سيارات لادا من إنتاج شركة أفتوفاز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Yuriy Strelets
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تعمل شركة "أفتوفاز" على استئناف إنتاج عدد من الطرازات في الأشهر المقبلة، باستثناء "لادا فيستا".
وقال محافظ منطقة سامارا، دميتري أزاروف، لوكالة "سبوتنيك"، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبوغ، اليوم السبت: "سيكون هناك مزيد من الوضوح بحلول نهاية الأسبوع المقبل، هناك درجات مختلفة من التوطين لطرازات مختلفة، وبالتالي، يصعب تصنيع طراز لادا فيستا لأنها تعتمد على القطع المستوردة، وأما بالنسبة لجميع الموديلات الأخرى، فيجري الآن العمل المكثف لشهور لاستئناف إطلاق مصانع التجميع".
وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في 7 نيسان/أبريل أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان إنتاج سيارات "لادا".
وأضاف مانتوروف: "نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان إنتاج أكبر مجموعة ممكنة من مركبات معمل أفتوفاز".
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وأشار مانتوروف أيضًا إلى أن "وزارة الصناعة والتجارة في روسيا على تواصل مستمر مع شركة رينو".
جدير بالذكر أن شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات تمتلك ما يقرب من 68% من مشروع مشترك مع "روستيك"، التي تمتلك بدورها شركة "أفتوفاز" لصناعة سيارات "لادا".
وفي 23 مارس، أعلنت "رينو" تعليق أنشطة الإنتاج في روسيا، مضيفة أنها تدرس جميع الخيارات الممكنة الخاصة بحصتها في "أفتوفاز".
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