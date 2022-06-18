https://arabic.sputniknews.com/20220618/شولتز-سنعمل-على-حل-المشاكل-التقنية-التي-تعيق-تصدير-الغاز-الروسي-عبر-خط-التيار-الشمالي-1063831415.html
شولتز: سنعمل على حل المشاكل التقنية التي تعيق تصدير الغاز الروسي عبر خط "التيار الشمالي"
شولتز: سنعمل على حل المشاكل التقنية التي تعيق تصدير الغاز الروسي عبر خط "التيار الشمالي"
أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم السبت، أن ألمانيا ستفعل كل ما بوسعها من أجل حل المشاكل التقنية التي تعيق تصدير الغاز الروسي عبر خط "التيار الشمالي". 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T18:49+0000
2022-06-18T18:49+0000
2022-06-18T18:49+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
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وقال شولتز، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "نحن نشهد الآن انخفاضا تقنيًا مبررا لتوريد الغاز إلى ألمانيا ودول أوروبا الغربية الأخرى. قد يكون الأمر صدفة، لكننا سنواصل مراقبة هذا الأمر عن كثب وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم وجود أسباب فنية لهذه القيود".وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، خفض إمدادات الغاز عبر خط أنابيب التيار الشمالي، بسبب حاجة إحدى محطات الضغط لضخ الغاز إلى الإصلاح.وتخطت أسعار الغاز في أوروبا حاجز الـ 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، في ظل تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى بعض الدول الأوروبية، التي رفضت الدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز.وقررت روسيا إلزام شركات الغاز والنفط بالتعامل مع "الدول غير الصديقة" بالروبل، ردا على العقوبات التي فرضتها هذه الدول ضد موسكو، بعد توجيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتان.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/الطاقة-الألمانية-توقف-إمداد-فرنسا-بالغاز-سببه-انخفاض-الضخ-عبر-خط-التيار-الشمالي-1-1063766267.html
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العالم, روسيا, اقتصاد
شولتز: سنعمل على حل المشاكل التقنية التي تعيق تصدير الغاز الروسي عبر خط "التيار الشمالي"
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم السبت، أن ألمانيا ستفعل كل ما بوسعها من أجل حل المشاكل التقنية التي تعيق تصدير الغاز الروسي عبر خط "التيار الشمالي".
وقال شولتز، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "نحن نشهد الآن انخفاضا تقنيًا مبررا لتوريد الغاز إلى ألمانيا ودول أوروبا الغربية الأخرى. قد يكون الأمر صدفة، لكننا سنواصل مراقبة هذا الأمر عن كثب وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم وجود أسباب فنية لهذه القيود".
وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، خفض إمدادات الغاز عبر خط أنابيب التيار الشمالي، بسبب حاجة إحدى محطات الضغط لضخ الغاز إلى الإصلاح.
وتخطت أسعار الغاز في أوروبا حاجز الـ 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، في ظل تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى بعض الدول الأوروبية، التي رفضت الدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز.
وقررت روسيا إلزام شركات الغاز والنفط بالتعامل مع "الدول غير الصديقة" بالروبل، ردا على العقوبات التي فرضتها هذه الدول ضد موسكو، بعد توجيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتان.