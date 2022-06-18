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https://arabic.sputniknews.com/20220618/صحيفة-عبرية-إيران-ستهاجم-مواطنين-إسرائيليين-خلال-ساعات-1063821932.html
صحيفة عبرية: إيران ستهاجم مواطنين إسرائيليين خلال ساعات
صحيفة عبرية: إيران ستهاجم مواطنين إسرائيليين خلال ساعات
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية تحذر رعاياها في تركيا من هجمات إيرانية قد تجري خلال ساعات قليلة. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T14:46+0000
2022-06-18T14:46+0000
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ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية تحذر رعاياها ومواطنيها في تركيا من هجمات إيرانية قد تحدث خلال ساعات داخل الأراضي التركية.وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.ولم تكتف السلطات الإسرائيلية بهذا التحذير فحسب، بل أضافت بأن الاستخبارات الخارجية "الموساد" قد حذرت المواطنين والرعايا الإسرائيليين في الأراضي التركية من إغوائهم من قبل أشخاص ربما يكونوا من السكان المحليين بهدف اختطافهم.وتتخوف الاستخبارات الإسرائيلية من عدم تمكن الشرطة التركية من إحباط الهجمات الإيرانية تجاه المواطنين الإسرائيليين خاصة وأن عددهم يزيد عن ألفي مواطن يتجولون في الأراضي التركية.وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/إيران-أتمنى-أن-تعطينا-إسرائيل-ذريعة-لنمحوها-عن-وجه-الأرض-1063707642.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار العالم الآن

صحيفة عبرية: إيران ستهاجم مواطنين إسرائيليين خلال ساعات

14:46 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / Yasin Akgul مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول، 1 أبريل 2022، عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك
 مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول، 1 أبريل 2022، عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / Yasin Akgul
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية تحذر رعاياها في تركيا من هجمات إيرانية قد تجري خلال ساعات قليلة.
ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية تحذر رعاياها ومواطنيها في تركيا من هجمات إيرانية قد تحدث خلال ساعات داخل الأراضي التركية.
أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
إيران: نتمنى أن تعطينا إسرائيل ذريعة لنمحوها عن وجه الأرض
16 يونيو, 11:45 GMT
وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
ولم تكتف السلطات الإسرائيلية بهذا التحذير فحسب، بل أضافت بأن الاستخبارات الخارجية "الموساد" قد حذرت المواطنين والرعايا الإسرائيليين في الأراضي التركية من إغوائهم من قبل أشخاص ربما يكونوا من السكان المحليين بهدف اختطافهم.
وتتخوف الاستخبارات الإسرائيلية من عدم تمكن الشرطة التركية من إحباط الهجمات الإيرانية تجاه المواطنين الإسرائيليين خاصة وأن عددهم يزيد عن ألفي مواطن يتجولون في الأراضي التركية.
وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.
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