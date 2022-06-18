https://arabic.sputniknews.com/20220618/طالبان-تدين-استهداف-معبد-للسيخ-في-كابول-وتتعهد-بتوقيف-الضالعين-ومعاقبتهم-1063820483.html

طالبان تدين استهداف معبد للسيخ في كابول وتتعهد بتوقيف الضالعين ومعاقبتهم

طالبان تدين استهداف معبد للسيخ في كابول وتتعهد بتوقيف الضالعين ومعاقبتهم

تعهدت حركة طالبان بمعاقبة مدبري الهجوم الذي نفذ بالمتفجرات والأسلحة النارية على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول. 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T13:53+0000

2022-06-18T13:53+0000

2022-06-18T13:53+0000

العالم

أخبار أفغانستان اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في بيان، اليوم السبت: "تدين إمارة أفغانستان الإسلامية بشدة الهجوم من جانب أعداء الوطن ضد الضريح الهندوسي في كابول".وأعربت الحركة عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الحادث.وأكد البيان أنه "سيتم اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة ومعاقبتهم".وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان، عبد النافع تكوار، مقتل شخصين بينهم جندي، بهجوم استهدف معبد غوردوارا مكان عبادة السيخ في العاصمة الأفغانية كابول، مشيرا إلى مقتل منفذي الهجوم.وقال تكوار، في بيان، اليوم السبت: "قتل شخصان أحدهما جندي من الإمارة الإسلامية وأصيب ثمانية آخرون".من جهته، دعا وزير الخارجية الهندي، سوبرامنيام جايشانكار، إلى إدانة الهجوم على المعبد الديني في كابول.وقال جايشانكار، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "يجب إدانة الهجوم الجبان على معبد غوردوارا بأقوى العبارات من قبل الجميع.. نحن نراقب التطورات عن كثب منذ ورود نبأ الهجوم".ولم يتجاوز عدد أقلية السيخ في البلاد سوى بضع مئات، وقد غادر كثيرون منهم أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة، بحسب تقارير إعلامية.وتبنى تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، هجوما قبل عامين ضد السيخ في كابول، مخلفا 25 قتيلا على الأقل.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

https://arabic.sputniknews.com/20220618/هجوم-بالمتفجرات-والرصاص-يستهدف-معبدًا-للهندوس-والسيخ-شمال-غربي-كابول-1063799314.html

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