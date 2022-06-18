https://arabic.sputniknews.com/20220618/عبد-اللهيان-إذا-واصلت-أمريكا-سلوكها-غير-البناء-فستواجه-ردا-إيرانيا-مناسبا-1063829760.html
عبد اللهيان: إذا واصلت أمريكا سلوكها غير البناء ستواجه ردا إيرانيا مناسبا
عبد اللهيان: إذا واصلت أمريكا سلوكها غير البناء ستواجه ردا إيرانيا مناسبا
قال حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، إنه إذا واصلت أمريكا سلوكها غير البناء ستواجه ردا مناسبا من إيران. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T17:48+0000
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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت عبر اتصال هاتفي مع جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، والذي شدد خلالها على عدم التراجع عن حقوق الشعب الإيراني.وناقش وزير الخارجية الإيراني مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي آخر التطورات المتعلقة بمحادثات رفع الحظر عن إيران، في وقت أشاد عبد اللهيان بجهود جوزيف بوريل للتوصل إلى اتفاق، مرحبا دوما بالمفاوضات المنطقية والتي تقود إلى نتائج.وأوضح عبد اللهيان أنه من أجل الوصول إلى اتفاق جيد ودائم، من الضروري تخلي الطرف الآخر عن سلوكياته المزدوجة والمتناقضة، منتقدا الإجراءات غير البناءة والمتسرعة للولايات المتحدة الأمريكية بشأن إصدار قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال وزير الخارجية الإيراني: "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل وأنسب طريق وخيار حل".من جانبه، دعا مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى استئناف محادثات فيينا بين طهران والقوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق النووي.وأكد بوريل لعبد اللهيان "لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا والآن حان الوقت لاستئناف المحادثات بسرعة والعمل الجاد لمنع زيادة التوتر".وتابع بوريل: "نريد الاستمرار في لعب دور إيجابي للتوصل إلى اتفاق نهائي والمخرج من الوضع الحالي هو عبر السبل الدبلوماسية وتجنب الأعمال غير البناءة".
https://arabic.sputniknews.com/20220618/بوريل-لسنا-بعيدين-عن-التوصل-إلى-اتفاق-في-فيينا-وحان-الوقت-لاستئناف-المحادثات-بسرعة-1063828336.html
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عبد اللهيان: إذا واصلت أمريكا سلوكها غير البناء ستواجه ردا إيرانيا مناسبا
17:48 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 17:50 GMT 18.06.2022) تابعنا عبر
قال حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، إنه إذا واصلت أمريكا سلوكها غير البناء ستواجه ردا مناسبا من إيران.
وأفادت وكالة فارس
، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت عبر اتصال هاتفي مع جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، والذي شدد خلالها على عدم التراجع عن حقوق الشعب الإيراني.
وناقش وزير الخارجية الإيراني
مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي آخر التطورات المتعلقة بمحادثات رفع الحظر عن إيران، في وقت أشاد عبد اللهيان بجهود جوزيف بوريل للتوصل إلى اتفاق، مرحبا دوما بالمفاوضات المنطقية والتي تقود إلى نتائج.
وأوضح عبد اللهيان أنه من أجل الوصول إلى اتفاق جيد ودائم، من الضروري تخلي الطرف الآخر عن سلوكياته المزدوجة والمتناقضة، منتقدا الإجراءات غير البناءة والمتسرعة للولايات المتحدة الأمريكية بشأن إصدار قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
.
وقال وزير الخارجية الإيراني: "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل وأنسب طريق وخيار حل".
من جانبه، دعا مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى استئناف محادثات فيينا بين طهران والقوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وأكد بوريل لعبد اللهيان "لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا والآن حان الوقت لاستئناف المحادثات بسرعة والعمل الجاد لمنع زيادة التوتر".
وتابع بوريل: "نريد الاستمرار في لعب دور إيجابي للتوصل إلى اتفاق نهائي والمخرج من الوضع الحالي هو عبر السبل الدبلوماسية وتجنب الأعمال غير البناءة".