https://arabic.sputniknews.com/20220618/عبد-اللهيان-لنظيره-الإماراتي-وجود-الأطراف-الأجنبية-في-المنطقة-يضر-بأمنها-1063834319.html
عبد اللهيان لنظيره الإماراتي: وجود الأطراف الأجنبية في المنطقة يضر بأمنها
عبد اللهيان لنظيره الإماراتي: وجود الأطراف الأجنبية في المنطقة يضر بأمنها
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن تدخل وتواجد الأطراف الأجنبية في المنطقة يضر بأمنها. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T20:27+0000
2022-06-18T20:27+0000
2022-06-18T20:27+0000
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد الحفاظ على الأمن والتقدم لجيرانها والمنطقة، وتعتبر تدخل وتواجد الأجانب يضر بأمن المنطقة".وأضاف عبد اللهيان أن "وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة يتسبب في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن ويسبب الإرهاب والتخريب في المنطقة بأسرها".من جانبه، رحب عبد الله بن زايد بالتشاور المنتظم بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين.وشدد على أن الإمارات لن تسمح بأي أعمال تخريبية من أراضيها ضد دول الجوار وستحفظ دائما أمن جيرانها.وتناول الجانبان آخر تطورات المحادثات النووية، وشددا على ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات بين البلدين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
عبد اللهيان لنظيره الإماراتي: وجود الأطراف الأجنبية في المنطقة يضر بأمنها
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن تدخل وتواجد الأطراف الأجنبية في المنطقة يضر بأمنها.
طهران - سبوتنيك
. وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد الحفاظ على الأمن والتقدم لجيرانها والمنطقة، وتعتبر تدخل وتواجد الأجانب يضر بأمن المنطقة".
وأضاف عبد اللهيان أن "وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة يتسبب في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن ويسبب الإرهاب والتخريب في المنطقة بأسرها".
من جانبه، رحب عبد الله بن زايد بالتشاور المنتظم بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين.
وشدد على أن الإمارات لن تسمح بأي أعمال تخريبية من أراضيها ضد دول الجوار وستحفظ دائما أمن جيرانها.
وتناول الجانبان آخر تطورات المحادثات النووية، وشددا على ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات بين البلدين.