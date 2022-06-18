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https://arabic.sputniknews.com/20220618/عبد-اللهيان-لنظيره-الإماراتي-وجود-الأطراف-الأجنبية-في-المنطقة-يضر-بأمنها-1063834319.html
عبد اللهيان لنظيره الإماراتي: وجود الأطراف الأجنبية في المنطقة يضر بأمنها
عبد اللهيان لنظيره الإماراتي: وجود الأطراف الأجنبية في المنطقة يضر بأمنها
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن تدخل وتواجد الأطراف الأجنبية في المنطقة يضر بأمنها. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T20:27+0000
2022-06-18T20:27+0000
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد الحفاظ على الأمن والتقدم لجيرانها والمنطقة، وتعتبر تدخل وتواجد الأجانب يضر بأمن المنطقة".وأضاف عبد اللهيان أن "وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة يتسبب في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن ويسبب الإرهاب والتخريب في المنطقة بأسرها".من جانبه، رحب عبد الله بن زايد بالتشاور المنتظم بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين.وشدد على أن الإمارات لن تسمح بأي أعمال تخريبية من أراضيها ضد دول الجوار وستحفظ دائما أمن جيرانها.وتناول الجانبان آخر تطورات المحادثات النووية، وشددا على ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات بين البلدين.
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إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

عبد اللهيان لنظيره الإماراتي: وجود الأطراف الأجنبية في المنطقة يضر بأمنها

20:27 GMT 18.06.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . POOL
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن تدخل وتواجد الأطراف الأجنبية في المنطقة يضر بأمنها.
طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد الحفاظ على الأمن والتقدم لجيرانها والمنطقة، وتعتبر تدخل وتواجد الأجانب يضر بأمن المنطقة".
وأضاف عبد اللهيان أن "وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة يتسبب في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن ويسبب الإرهاب والتخريب في المنطقة بأسرها".
من جانبه، رحب عبد الله بن زايد بالتشاور المنتظم بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين.
وشدد على أن الإمارات لن تسمح بأي أعمال تخريبية من أراضيها ضد دول الجوار وستحفظ دائما أمن جيرانها.
وتناول الجانبان آخر تطورات المحادثات النووية، وشددا على ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات بين البلدين.
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