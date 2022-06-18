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https://arabic.sputniknews.com/20220618/غازبروم-تعلن-تعليق-إمدادات-الغاز-عبر-خط-أنابيب-ترك-ستريم-من-21-إلى-28-يونيو-1063807696.html
غازبروم تعلن تعليق إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "ترك ستريم" من 21 إلى 28 يونيو
غازبروم تعلن تعليق إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "ترك ستريم" من 21 إلى 28 يونيو
أعلنت شركة غازبروم الروسية عن تعليق إمدادات الغاز عبر تيار "ترك ستريم" في الفترة من 21 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T10:13+0000
2022-06-18T10:13+0000
شركة غازبروم
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، اليوم السبت، فإن إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "ترك ستريم" ستعلق في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو بسبب أعمال الصيانة السنوية المخطط لها.وقال البيان: "سيتم تعليق نقل الغاز عبر خط أنابيب الغاز ترك ستريم في الفترة من 21 إلى 28 يونيو 2022 ، فيما يتعلق بالصيانة الوقائية المخطط لها".يشار إلى أن خط انابيب "ترك ستريم" هو خط لتصدير الغاز من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود، بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.وقد تم تصميم هذا الخط بهذه السعة من أجل توريد الغاز إلى تركيا ودول جنوب وجنوب شرق أوروبا عبر الأراضي التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/غازبروم-تخطر-إيني-الإيطالية-بتخفيض-حجم-الغاز-المصدر-إلى-النصف-اليوم-الجمعة-1063753901.html
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شركة غازبروم

غازبروم تعلن تعليق إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "ترك ستريم" من 21 إلى 28 يونيو

10:13 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أعلنت شركة غازبروم الروسية عن تعليق إمدادات الغاز عبر تيار "ترك ستريم" في الفترة من 21 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، اليوم السبت، فإن إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "ترك ستريم" ستعلق في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو بسبب أعمال الصيانة السنوية المخطط لها.
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أمس, 07:11 GMT
وقال البيان: "سيتم تعليق نقل الغاز عبر خط أنابيب الغاز ترك ستريم في الفترة من 21 إلى 28 يونيو 2022 ، فيما يتعلق بالصيانة الوقائية المخطط لها".

ولفتت الشركة إلى أن عملية تعليق تسليم الغاز عبر هذا الخط تم الاتفاق عليها مسبقا من قبل جميع أصحاب المصلحة.

يشار إلى أن خط انابيب "ترك ستريم" هو خط لتصدير الغاز من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود، بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
وقد تم تصميم هذا الخط بهذه السعة من أجل توريد الغاز إلى تركيا ودول جنوب وجنوب شرق أوروبا عبر الأراضي التركية.
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