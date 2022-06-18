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غضب عارم في السعودية بعد تصريحات بايدن عن لقائه المرتقب بمحمد بن سلمان... فيديو
غضب عارم في السعودية بعد تصريحات بايدن عن لقائه المرتقب بمحمد بن سلمان... فيديو
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن لقائه المرتقب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T08:00+0000
2022-06-18T08:00+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
ولي العهد محمد بن سلمان
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وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل، يقول بايدن في تصريحات مقتضبة للصحفيين، أمس الجمعة، عند سؤاله عن الطريقة التي سيتعامل بها مع قضية خاشقجي: "مثلما كنت أتعامل"، حسب قوله.وأكد الرئيس الأمريكي أنه لن يغير طريقة تعامله مع قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه لن يذهب لملاقاة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بل سيحضر "اجتماعا دوليا".وعبّر السعوديون عن غضبهم من تصريحات الرئيس الأمريكي على مواقع التواصل، كما أبدوا تضامنهم وفخرهم بولي العهد محمد بن سلمان.وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحضر قمة تعقد في جدة في السعودية في شهر يوليو/ تموز المقبل، تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر، تلبية لدعوة من القيادة السعودية.ووصف الإعلام الأمريكي زيارة بايدن للسعودية بأنها إنجاز وإقرار أمريكي بنجاح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في فرض معطيات اقتصادية وجيوسياسية أدت إلى تراجع في الموقف الأمريكي.
السعودية
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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان

غضب عارم في السعودية بعد تصريحات بايدن عن لقائه المرتقب بمحمد بن سلمان... فيديو

08:00 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / ALEX WONGالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن لقائه المرتقب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل، يقول بايدن في تصريحات مقتضبة للصحفيين، أمس الجمعة، عند سؤاله عن الطريقة التي سيتعامل بها مع قضية خاشقجي: "مثلما كنت أتعامل"، حسب قوله.
وأكد الرئيس الأمريكي أنه لن يغير طريقة تعامله مع قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه لن يذهب لملاقاة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بل سيحضر "اجتماعا دوليا".

وتابع: "أنا لست ذاهبا للاجتماع بمحمد بن سلمان بل أذهب لحضور اجتماع دولي وهو سيكون جزءا منه مثلما هناك أناس يمثلون جزءا من المناقشات اليوم".

وعبّر السعوديون عن غضبهم من تصريحات الرئيس الأمريكي على مواقع التواصل، كما أبدوا تضامنهم وفخرهم بولي العهد محمد بن سلمان.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحضر قمة تعقد في جدة في السعودية في شهر يوليو/ تموز المقبل، تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر، تلبية لدعوة من القيادة السعودية.
ووصف الإعلام الأمريكي زيارة بايدن للسعودية بأنها إنجاز وإقرار أمريكي بنجاح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في فرض معطيات اقتصادية وجيوسياسية أدت إلى تراجع في الموقف الأمريكي.
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