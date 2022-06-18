غضب عارم في السعودية بعد تصريحات بايدن عن لقائه المرتقب بمحمد بن سلمان... فيديو
© AFP 2022 / ALEX WONGالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن لقائه المرتقب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل، يقول بايدن في تصريحات مقتضبة للصحفيين، أمس الجمعة، عند سؤاله عن الطريقة التي سيتعامل بها مع قضية خاشقجي: "مثلما كنت أتعامل"، حسب قوله.
President Biden on how he will handle Khashoggi killing during Saudi Arabia trip: "The same way I've been handling it. I'm not going to meet with MBS. I'm going to an international meeting and he's going to be part of it..." pic.twitter.com/mD2cKtRAM2— CSPAN (@cspan) June 17, 2022
وأكد الرئيس الأمريكي أنه لن يغير طريقة تعامله مع قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه لن يذهب لملاقاة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بل سيحضر "اجتماعا دوليا".
وتابع: "أنا لست ذاهبا للاجتماع بمحمد بن سلمان بل أذهب لحضور اجتماع دولي وهو سيكون جزءا منه مثلما هناك أناس يمثلون جزءا من المناقشات اليوم".
وعبّر السعوديون عن غضبهم من تصريحات الرئيس الأمريكي على مواقع التواصل، كما أبدوا تضامنهم وفخرهم بولي العهد محمد بن سلمان.
هذا ماتتمناه انت ،— سعودي محب 🇸🇦 (@ksa20_30mds) June 18, 2022
الحقيقة أن الذي ذاق الذل والهوان هو #بايدن على يد #محمد_بن_سلمان قبل سنتين جعلهم يغلقون انتاج النفط الصخري وهذا العام جعلهم يذوقون الذل و الهوان من غلاء النفط فلله دره من سياسي ، الله يحفظه
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحضر قمة تعقد في جدة في السعودية في شهر يوليو/ تموز المقبل، تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر، تلبية لدعوة من القيادة السعودية.
ووصف الإعلام الأمريكي زيارة بايدن للسعودية بأنها إنجاز وإقرار أمريكي بنجاح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في فرض معطيات اقتصادية وجيوسياسية أدت إلى تراجع في الموقف الأمريكي.