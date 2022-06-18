https://arabic.sputniknews.com/20220618/غضب-عارم-في-السعودية-بعد-تصريحات-بايدن-عن-لقائه-المرتقب-بمحمد-بن-سلمان-فيديو-1063803075.html

غضب عارم في السعودية بعد تصريحات بايدن عن لقائه المرتقب بمحمد بن سلمان... فيديو

غضب عارم في السعودية بعد تصريحات بايدن عن لقائه المرتقب بمحمد بن سلمان... فيديو

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن لقائه المرتقب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي. 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T08:00+0000

2022-06-18T08:00+0000

2022-06-18T08:00+0000

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

ولي العهد محمد بن سلمان

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وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل، يقول بايدن في تصريحات مقتضبة للصحفيين، أمس الجمعة، عند سؤاله عن الطريقة التي سيتعامل بها مع قضية خاشقجي: "مثلما كنت أتعامل"، حسب قوله.وأكد الرئيس الأمريكي أنه لن يغير طريقة تعامله مع قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه لن يذهب لملاقاة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بل سيحضر "اجتماعا دوليا".وعبّر السعوديون عن غضبهم من تصريحات الرئيس الأمريكي على مواقع التواصل، كما أبدوا تضامنهم وفخرهم بولي العهد محمد بن سلمان.وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحضر قمة تعقد في جدة في السعودية في شهر يوليو/ تموز المقبل، تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر، تلبية لدعوة من القيادة السعودية.ووصف الإعلام الأمريكي زيارة بايدن للسعودية بأنها إنجاز وإقرار أمريكي بنجاح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في فرض معطيات اقتصادية وجيوسياسية أدت إلى تراجع في الموقف الأمريكي.

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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان