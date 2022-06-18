عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220618/فشل-لقاء-المشري-وعقيلة-صالح-في-القاهرة-بسبب-خلاف-على-جدول-الأعمال-1063798364.html
فشل لقاء المشري وعقيلة صالح في القاهرة بسبب خلاف على جدول الأعمال
فشل لقاء المشري وعقيلة صالح في القاهرة بسبب خلاف على جدول الأعمال
أفاد مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري غادر القاهرة مساء أمس الجمعة، بعد أن رفض لقاء رئيس البرلمان الليبي... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T00:50+0000
2022-06-18T00:50+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050678737_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_cff210f032599346d8895e93170634c8.jpg
بنغازي - سبوتنيك. وأكد المصدر الدبلوماسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة "سبوتنيك"، أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح يوم الجمعة وغادر مساءً".وأوضح أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد رفض لقاء رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بسبب طلب الأخير تغيير جدول أعمال اللقاء وإضافة ملف الحكومة والمصرف المركزي، بينما كان الاتفاق على أن يكون الحوار حول المسار الدستوري".وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبية، في بيان، أن "رئيس المجلس خالد المشري تلقى دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لإجراء زيارة إلى القاهرة وذلك للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح".وتابع البيان أن المشري، "يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد بالمسار السياسي والدستوري"، مؤكداً أن "الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً".وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد قالت في بيان، الأربعاء، إن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بحثت في القاهرة وقف إطلاق النار وخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، في وقت تختتم مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين حول الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات.وأشارت إلى اختتام أعمال اليوم الثالث من الجولة الأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة، حيث تواصل العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الدبيبة-شعب-ليبيا-أصبح-أكثر-إصرارا-على-مسار-السلام-وإنهاء-المراحل-الانتقالية-والتطلع-نحو-الانتخابات-1063708546.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050678737_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_e430e0870e9565c6407cf1e6574382cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

فشل لقاء المشري وعقيلة صالح في القاهرة بسبب خلاف على جدول الأعمال

00:50 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / -رئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد المشري
رئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أفاد مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري غادر القاهرة مساء أمس الجمعة، بعد أن رفض لقاء رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح في العاصمة المصرية القاهرة، مشيراً إلى أن رفض المشري للقاء كان بسبب تغيير في جدول أعمال اللقاء.
بنغازي - سبوتنيك. وأكد المصدر الدبلوماسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة "سبوتنيك"، أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح يوم الجمعة وغادر مساءً".
وأوضح أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد رفض لقاء رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بسبب طلب الأخير تغيير جدول أعمال اللقاء وإضافة ملف الحكومة والمصرف المركزي، بينما كان الاتفاق على أن يكون الحوار حول المسار الدستوري".
وكان المشري قد تلقى، الخميس الماضي، دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز للاجتماع برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالقاهرة بين يومي الجمعة والسبت.
وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبية، في بيان، أن "رئيس المجلس خالد المشري تلقى دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لإجراء زيارة إلى القاهرة وذلك للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح".
وتابع البيان أن المشري، "يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد بالمسار السياسي والدستوري"، مؤكداً أن "الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد قالت في بيان، الأربعاء، إن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بحثت في القاهرة وقف إطلاق النار وخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، في وقت تختتم مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين حول الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات.
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
الدبيبة: شعب ليبيا أصبح أكثر إصرارا على مسار السلام وإنهاء المراحل الانتقالية والتطلع نحو الانتخابات
16 يونيو, 12:01 GMT
وأشارت إلى اختتام أعمال اليوم الثالث من الجولة الأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة، حيث تواصل العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала