https://arabic.sputniknews.com/20220618/فشل-لقاء-المشري-وعقيلة-صالح-في-القاهرة-بسبب-خلاف-على-جدول-الأعمال-1063798364.html

فشل لقاء المشري وعقيلة صالح في القاهرة بسبب خلاف على جدول الأعمال

فشل لقاء المشري وعقيلة صالح في القاهرة بسبب خلاف على جدول الأعمال

أفاد مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري غادر القاهرة مساء أمس الجمعة، بعد أن رفض لقاء رئيس البرلمان الليبي... 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T00:50+0000

2022-06-18T00:50+0000

2022-06-18T00:50+0000

أخبار ليبيا اليوم

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بنغازي - سبوتنيك. وأكد المصدر الدبلوماسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة "سبوتنيك"، أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح يوم الجمعة وغادر مساءً".وأوضح أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد رفض لقاء رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بسبب طلب الأخير تغيير جدول أعمال اللقاء وإضافة ملف الحكومة والمصرف المركزي، بينما كان الاتفاق على أن يكون الحوار حول المسار الدستوري".وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبية، في بيان، أن "رئيس المجلس خالد المشري تلقى دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لإجراء زيارة إلى القاهرة وذلك للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح".وتابع البيان أن المشري، "يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد بالمسار السياسي والدستوري"، مؤكداً أن "الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً".وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد قالت في بيان، الأربعاء، إن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بحثت في القاهرة وقف إطلاق النار وخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، في وقت تختتم مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين حول الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات.وأشارت إلى اختتام أعمال اليوم الثالث من الجولة الأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة، حيث تواصل العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

https://arabic.sputniknews.com/20220616/الدبيبة-شعب-ليبيا-أصبح-أكثر-إصرارا-على-مسار-السلام-وإنهاء-المراحل-الانتقالية-والتطلع-نحو-الانتخابات-1063708546.html

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أخبار ليبيا اليوم