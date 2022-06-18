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https://arabic.sputniknews.com/20220618/فضيحة-في-الجيش-البريطاني-تقصي-مئات-الجنود-عن-تدريبات-الناتو-1063821770.html
فضيحة في الجيش البريطاني تقصي مئات الجنود عن تدريبات الناتو
فضيحة في الجيش البريطاني تقصي مئات الجنود عن تدريبات الناتو
أُخطر المئات من المظليين في الجيش البريطاني بأنهم لن يشاركوا في تدريبات الناتو السنوية الرئيسية التي ستُجرى في المستقبل القريب في البلقان، على الرغم من أنهم قد... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T14:41+0000
2022-06-18T14:41+0000
الناتو
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السبب وراء ذلك هو تصوير هؤلاء الجنود في فيديوهات جنس جماعي مع امرأة تم تهريبها إلى ثكناتهم العسكرية في كولشيستر بمقاطعة إسيكس، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وقالت الصحيفة إنه تم إبلاغ جنود الكتيبة الثالثة مظلات بأنهم لن يذهبوا إلى كوسوفو لحضور التدريب العسكري المقرر لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على خلفية تلك الفضيحة.الكتيبة، التي تضم أكثر من 600 فرد والمعروفة باسم 3 PARA، أخبرها ضابط كبير في رسالة لاذعة أنها "فقدت مؤقتا ثقة" قائد الجيش الجنرال باتريك ساندرز.وكان من المقرر إرسال الكتيبة إلى كوسوفو هذا الصيف للمشاركة في عملية تدريب لقوة الاستجابة الاستراتيجية في حلف الناتو.وقبل أيام، أعلن الجيش البريطاني فتح تحقيق في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت لجنود أثناء ممارستهم الجنس مع امرأة، وسط عشرات الجنود الذين كانوا يشاهدون ما يحدث.
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فضيحة في الجيش البريطاني تقصي مئات الجنود عن تدريبات الناتو

14:41 GMT 18.06.2022
© kollelngoomالجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© kollelngoom
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أُخطر المئات من المظليين في الجيش البريطاني بأنهم لن يشاركوا في تدريبات الناتو السنوية الرئيسية التي ستُجرى في المستقبل القريب في البلقان، على الرغم من أنهم قد استعدوا لذلك بالفعل.
السبب وراء ذلك هو تصوير هؤلاء الجنود في فيديوهات جنس جماعي مع امرأة تم تهريبها إلى ثكناتهم العسكرية في كولشيستر بمقاطعة إسيكس، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقالت الصحيفة إنه تم إبلاغ جنود الكتيبة الثالثة مظلات بأنهم لن يذهبوا إلى كوسوفو لحضور التدريب العسكري المقرر لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على خلفية تلك الفضيحة.
الكتيبة، التي تضم أكثر من 600 فرد والمعروفة باسم 3 PARA، أخبرها ضابط كبير في رسالة لاذعة أنها "فقدت مؤقتا ثقة" قائد الجيش الجنرال باتريك ساندرز.
وكان من المقرر إرسال الكتيبة إلى كوسوفو هذا الصيف للمشاركة في عملية تدريب لقوة الاستجابة الاستراتيجية في حلف الناتو.
وقبل أيام، أعلن الجيش البريطاني فتح تحقيق في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت لجنود أثناء ممارستهم الجنس مع امرأة، وسط عشرات الجنود الذين كانوا يشاهدون ما يحدث.
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