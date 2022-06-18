https://arabic.sputniknews.com/20220618/فوربس-الغرب-سئم-من-دعم-أوكرانيا-1063800317.html
فوربس: الغرب سئم من دعم أوكرانيا
فوربس: الغرب سئم من دعم أوكرانيا
تراجع الدعم المالي لأوكرانيا من الدول الغربية إلى مستويات "مخيبة للآمال" في أربعة أشهر فقط، بحسب تقرير إعلامي. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T06:02+0000
2022-06-18T06:02+0000
2022-06-18T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع "فوربس"، فإنه في الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية سعى الناس "لدعم" أوكرانيا، لكنهم الآن مهتمون بأحداث أخرى في العالم.في 24 فبراير/شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بحماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وتقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. والهدف الرئيسي للعملية في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
فوربس: الغرب سئم من دعم أوكرانيا
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تراجع الدعم المالي لأوكرانيا من الدول الغربية إلى مستويات "مخيبة للآمال" في أربعة أشهر فقط، بحسب تقرير إعلامي.
ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع
"فوربس"، فإنه في الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية سعى الناس "لدعم" أوكرانيا، لكنهم الآن مهتمون بأحداث أخرى في العالم.
وتشير إحصاءات منظمة أطباء بلا حدود، إلى أن عدد التبرعات الفردية لأوكرانيا انخفض في مايو/أيار إلى 21 ألفا مقارنة بـ 70 ألفا في الفترات السابقة. وجمعت مؤسسة Direct Relief الخيرية جنوب كاليفورنيا أكثر من 80 ألف تبرع فردي لأوكرانيا من الشركات والأفراد في مارس/آذار، لكن هذا الرقم انخفض بنسبة 90% منذ أبريل/نيسان. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الصليب الأحمر الدولي أيضا عن خفض المساهمات المخصصة لأوكرانيا، بحسب التقرير.
في 24 فبراير/شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بحماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وتقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. والهدف الرئيسي للعملية في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس.