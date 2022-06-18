https://arabic.sputniknews.com/20220618/لست-أنا-مايك-تايسون-يكشف-سر-اعتدائه-بالضرب-على-راكب-في-الطائرة-1063811966.html

"لست أنا"... مايك تايسون يكشف سر اعتدائه بالضرب على راكب في الطائرة

"لست أنا"... مايك تايسون يكشف سر اعتدائه بالضرب على راكب في الطائرة

كشف نجم الملاكمة الأمريكي، مايك تايسون، عن أسباب اعتدائه بالضرب على راكب في طائرة قبل ‏شهرين، والتي أصبحت متداولة بصورة كثيفة على مواقع التواصل.‏ 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T11:46+0000

2022-06-18T11:46+0000

2022-06-18T11:49+0000

مجتمع

منوعات

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واعترف تايسون (55 عاما) خلال استضافته في برنامج مقدم البرامج الأمريكي الساخر، جيمي كيمل، أن ما فعله "كان شيئا ما كان يجب عليه فعله"، مشيرا إلى أن سلوكه في الطائرة يشبه شخصيته في مراحل طفولته البدائية، وفقا لشبكة "فوكس" الأمريكية.وعندما عرض البرنامج مشاهد انهيال تايسون على الراكب، قال مازحا: "هذا ليس أنا، هل هذا يشبهني؟"، قبل أن يعترف أنه كان يجب عليه أن يضبط نفسه.وقال: "كنت مخطئا. كان يجب ألا يحدث هذا أبدًا. لقد عدت إلى مراحل طفولتي البدائية. ما كان يجب أن أفعل ذلك، لقد كنت فقط منزعجا ومتعبا، ومأخوذا بموجة الانزعاج والغضب، الأمور السيئة تحدث، ولا أريد أن أؤذي أحدا".وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، تداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطع فيديو لمايك تايسون وهو ينهال باللكمات على راكب شاب، بعد أن ظل يطلب منه مرارا وتكرارا التقاط صورا معه في طائرة ركاب.وبعد الحادث، استعان الرجل بمحامين، ولكن لم يتم توجيه تهم ضد مايك تايسون.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/مايك-تايسون-ينهال-باللكمات-على-راكب-مزعج-داخل-طائرة-فيديو-1061467998.html

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مجتمع, منوعات