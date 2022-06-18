https://arabic.sputniknews.com/20220618/مؤتمر-سلام-سوري-في-باريس-1063817962.html
مؤتمر سلام سوري في باريس
مؤتمر سلام سوري في باريس
تستمر العقوبات الغربية غير القانونية والخالية من القِيَم والأخلاق والمشاعر الإنسانية على سوريا، وتتجدد كل عام، لتشكّل ضائقة مالية واقتصادية تطال كل بيت سوري،... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T13:04+0000
2022-06-18T13:04+0000
2022-06-18T13:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
راديو
ضيف الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1063816629_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_cf35aa319fd19980ebe4f2bf342fc4a2.png
مؤتمر سلام سوري في باريس
مؤتمر سلام سوري في باريس
سوريا صاحبة الماضي الجميل والتي كان كل شيء فيها ميسور ومتوفرتغيرت أحوال هذا البلد بسبب هذه العقوبات، وأصبح السوريون متعبين أكثر من ذي قبل بهموم الحياة، من نقص في الكهرباء والماء والوقود، وبات أغلبهم ينتظرون في طوابير أمام أبواب المنظمات الإنسانية، وكأنهم يخوضون معركة حياة للحصول على مساعدات غذائية لا تغطّي حاجاتهم.عقدت المنظمة العالمية لدعم سيادة الشعوب مؤتمر "سلام" مخصص لسوريا، في باريس، يهدف إلى عكس معاناة الشعب السوري والمطالبة بفك الحصار عنه وإعادة حقوق الشعب السوري في سيادته واستقراره.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1063816629_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_67c8b4914a347b357ce6569b9b525d53.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
مؤتمر سلام سوري في باريس
تابعنا عبر
تستمر العقوبات الغربية غير القانونية والخالية من القِيَم والأخلاق والمشاعر الإنسانية على سوريا، وتتجدد كل عام، لتشكّل ضائقة مالية واقتصادية تطال كل بيت سوري، بهدف منع إعادة إعمارها والدفع بها إلى حافة الفقر والتقسيم.
سوريا صاحبة الماضي الجميل والتي كان كل شيء فيها ميسور ومتوفر
تغيرت أحوال هذا البلد بسبب هذه العقوبات، وأصبح السوريون متعبين أكثر من ذي قبل بهموم الحياة، من نقص في الكهرباء والماء والوقود،
وبات أغلبهم ينتظرون في طوابير أمام أبواب المنظمات الإنسانية، وكأنهم يخوضون معركة حياة للحصول على مساعدات غذائية لا تغطّي حاجاتهم.
عقدت المنظمة العالمية لدعم سيادة الشعوب مؤتمر "سلام" مخصص لسوريا، في باريس، يهدف إلى عكس معاناة الشعب السوري والمطالبة بفك الحصار عنه وإعادة حقوق الشعب السوري في سيادته واستقراره.
استضفنا خلال برنامج "ضيف الأسبوع" رئيس المنطمة الدولية لدعم سيادة الشعوب، الرّحالة الكاتب عدنان عزام، الذي أكّد لنا أن "الملايين في أوروبا فقدت ثقتها بقيادتها وبأعلامها وتبحث عن المعلومة الصحيحة غير التي تقدمها الحكومات الغربية".
وأكّد عدنان عزام أن "هذا اللقاء كان فرصة ثمينة لمناقشة العقوبات الظالمة الجائرة وقدم القائمون عليه مداخلات وتحليلات غنية عن الآثار النفسية والمجتمعية التي صاحبت تلك العقوبات، ولم يفت المشاركين من الربط بين ما يجري في سوريا والعالم العربي والأزمة الأوكرانية والإشارة إلى أن النتائج الكارثية ستطال عاجلا أم آجلا المجتمعات الغربية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...