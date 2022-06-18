https://arabic.sputniknews.com/20220618/محمد-الشوربجي-يحقق-أول-لقب-تحت-العلم-الإنجليزي-1063831642.html
محمد الشوربجي يحقق أول لقب تحت العلم الإنجليزي
محمد الشوربجي يحقق أول لقب تحت العلم الإنجليزي
حقق محمد الشوربجي، اليوم السبت، أول لقب له تحت العلم الإنجليزي، بفوزه ببطولة بريطانيا الوطنية للإسكواش. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T18:55+0000
2022-06-18T18:55+0000
2022-06-18T18:55+0000
محمد الشوربجي
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وذكر موقع "ناشونال سكواش تشامب" أنه بعد أسبوعين فقط من تحوله للعب تحت علم إنجلترا حصل الشوربجي على لقب البطولة الوطنية البريطانية بعد فوزه على حامل اللقب جويل ماكين.وفاز الشوربجي على ماكين 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت، بمدينة "مانشستر" البريطانية.وكان محمد الشوربجي أحد أبرز لاعبي الإسكواش قرر تمثيل إنجلترا يوم 6 يونيو/ حزيران، ليصبح أول لاعب مصري يقرر تغيير جنسيته الرياضية، وذلك بعد مسيرة حافلة بقميص منتخب مصر.والشوربجي المولود في مدينة الإسكندرية الساحلية يعد واحدا من أكثر لاعبي الإسكواش فوزا بألقاب على مر العصور وقضى 50 شهرا في صدارة التصنيف العالمي بين 2014-2021.ويحتل الشوربجي حاليا المركز الثالث عالميا ويعيش اللاعب البالغ عمره 31 عاما في إنجلترا منذ أن كان في الـ15 من عمره.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/محمد-الشوربجي-إنجلترا-ستمنحني-كل-الدعم-الذي-أحتاجه-فيديو-1063243778.html
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محمد الشوربجي
محمد الشوربجي يحقق أول لقب تحت العلم الإنجليزي
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حقق محمد الشوربجي، اليوم السبت، أول لقب له تحت العلم الإنجليزي، بفوزه ببطولة بريطانيا الوطنية للإسكواش.
وذكر موقع "ناشونال سكواش تشامب"
أنه بعد أسبوعين فقط من تحوله للعب تحت علم إنجلترا حصل الشوربجي على لقب البطولة الوطنية البريطانية بعد فوزه على حامل اللقب جويل ماكين.
وفاز الشوربجي على ماكين 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت، بمدينة "مانشستر" البريطانية.
وكان محمد الشوربجي أحد أبرز لاعبي الإسكواش قرر تمثيل إنجلترا يوم 6 يونيو/ حزيران، ليصبح أول لاعب مصري يقرر تغيير جنسيته الرياضية، وذلك بعد مسيرة حافلة بقميص منتخب مصر.
والشوربجي المولود في مدينة الإسكندرية الساحلية يعد واحدا من أكثر لاعبي الإسكواش فوزا بألقاب على مر العصور وقضى 50 شهرا في صدارة التصنيف العالمي بين 2014-2021.
ويحتل الشوربجي حاليا المركز الثالث عالميا ويعيش اللاعب البالغ عمره 31 عاما في إنجلترا منذ أن كان في الـ15 من عمره.