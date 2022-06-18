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https://arabic.sputniknews.com/20220618/مدينة-سان-بطرسبورغ-تحصل-وحدها-على-عقود-بقيمة-500-مليار-في-المنتدى-الاقتصادي--1063814952.html
مدينة سان بطرسبورغ تحصل وحدها على عقود بقيمة 500 مليار روبل في المنتدى الاقتصادي
مدينة سان بطرسبورغ تحصل وحدها على عقود بقيمة 500 مليار روبل في المنتدى الاقتصادي
أرقام كثيرة أفرزتها ثلاثة أيام من منتدى سان بطرسبورغ الدولي، والذي عقد في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T12:35+0000
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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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بطرسبورغ- سبوتنيك. بحسب تصريحات أدلى بها رئيس البلدية ألكسندر بيغلوف، فقد كشف عن أن مدينة سانت بطرسبورغ وحدها حصلت على عقود بقيمة 500 مليار روبل في المنتدى.وفي حين أشاد بيغلوف بالمنتدى الاقتصادي الدولي، أكد أن هذا النجاح يأتي رغم "ضغوط الدول الغربية ومن بينها الولايات المتحدة".أما المستشار الرئاسي الروسي والسكرتير التنفيذي للمنتدى، أنطون كوبياكوف، فقد أكد أن النسخة 2022 من منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي شهدت حضور 14 ألف مشارك من 130 دولة.وحول نواتج المنتدى من الاتفاقيات، قال السكرتير التنفيذي للمنتدى، إنه تم إبرام اتفاقيات بقيمة 5.6 تريليون روبل (97 مليار دولار) في هذه النسخة من منتدى سان بطرسبورغ.وتعليقًا على المشاركين الأمريكيين في منتدى هذا العام، قال كوبياكوف إن عدد المشاركين "أقل 10 مرات من عام 2019، عندما كان عددهم 600".
https://arabic.sputniknews.com/20220618/جمهورية-القرم-وقعنا-اتفاقات-بأكثر-من-مليار-دولار-خلال-منتدى-سان-بطرسبورغ-1063802377.html
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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

مدينة سان بطرسبورغ تحصل وحدها على عقود بقيمة 500 مليار روبل في المنتدى الاقتصادي

12:35 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 18.06.2022)
© Sputnik . Alexander Galperin / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار)
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Alexander Galperin
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أرقام كثيرة أفرزتها ثلاثة أيام من منتدى سان بطرسبورغ الدولي، والذي عقد في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
بطرسبورغ- سبوتنيك. بحسب تصريحات أدلى بها رئيس البلدية ألكسندر بيغلوف، فقد كشف عن أن مدينة سانت بطرسبورغ وحدها حصلت على عقود بقيمة 500 مليار روبل في المنتدى.
شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية القرم: وقعنا اتفاقات بأكثر من مليار دولار خلال منتدى سان بطرسبورغ
07:40 GMT
وفي حين أشاد بيغلوف بالمنتدى الاقتصادي الدولي، أكد أن هذا النجاح يأتي رغم "ضغوط الدول الغربية ومن بينها الولايات المتحدة".
أما المستشار الرئاسي الروسي والسكرتير التنفيذي للمنتدى، أنطون كوبياكوف، فقد أكد أن النسخة 2022 من منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي شهدت حضور 14 ألف مشارك من 130 دولة.

وقال كوبياكوف للصحفيين إن "روسيا ضمت 14 ألف شخص من 130 دولة شاركت في المنتدى، وأرسلت 79 دولة ممثلين رسميين لها".

وحول نواتج المنتدى من الاتفاقيات، قال السكرتير التنفيذي للمنتدى، إنه تم إبرام اتفاقيات بقيمة 5.6 تريليون روبل (97 مليار دولار) في هذه النسخة من منتدى سان بطرسبورغ.
وتعليقًا على المشاركين الأمريكيين في منتدى هذا العام، قال كوبياكوف إن عدد المشاركين "أقل 10 مرات من عام 2019، عندما كان عددهم 600".
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