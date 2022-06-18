https://arabic.sputniknews.com/20220618/مدينة-عربية-تسجل-أعلى-درجة-حرارة-في-العالم-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1063829921.html
مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية
مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت مدينة عربية أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما رصده موقع متخصص بالمناخ والطقس. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T17:55+0000
2022-06-18T17:55+0000
2022-06-18T17:55+0000
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ونشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، في السعودية، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات"، عبد الله المسند، تقريرا من موقع "EldoradoWeather" المتخصص، يشير إلى تصدر مدينة الفهود بسلطنة عمان، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.وبحسب منشور عبد الله المسند على "تويتر" سجلت مدينة الفهود بسلطنة عمان المركز الأول بتسجيل 49 درجة مئوية، تلتها مدينة قرن العلم في السلطنة، أيضا، ومدينة وصفی آباد الإيرانية، اللتان سجلتا 48.8 درجة مئوية.وفي المركز الثالث على مستوى العالم جاءت مدينة البصرة العراقية بتسجيل 48.5 درجة مئوية، ثم مدينة بهلا بسلطنة عمان بـ 48 درجة مئوية.
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المجتمع, العالم العربي, سلطنة عمان, السعودية, العراق
مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية
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سجلت مدينة عربية أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما رصده موقع متخصص بالمناخ والطقس.
ونشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، في السعودية، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات"، عبد الله المسند، تقريرا من موقع "EldoradoWeather" المتخصص، يشير إلى تصدر مدينة الفهود بسلطنة عمان، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب منشور عبد الله المسند على "تويتر" سجلت مدينة الفهود بسلطنة عمان المركز الأول بتسجيل 49 درجة مئوية، تلتها مدينة قرن العلم في السلطنة، أيضا، ومدينة وصفی آباد الإيرانية، اللتان سجلتا 48.8 درجة مئوية.
وفي المركز الثالث على مستوى العالم جاءت مدينة البصرة العراقية بتسجيل 48.5 درجة مئوية، ثم مدينة بهلا بسلطنة عمان بـ 48 درجة مئوية.