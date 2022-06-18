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مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية
مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت مدينة عربية أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما رصده موقع متخصص بالمناخ والطقس. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T17:55+0000
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ونشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، في السعودية، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات"، عبد الله المسند، تقريرا من موقع "EldoradoWeather" المتخصص، يشير إلى تصدر مدينة الفهود بسلطنة عمان، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.وبحسب منشور عبد الله المسند على "تويتر" سجلت مدينة الفهود بسلطنة عمان المركز الأول بتسجيل 49 درجة مئوية، تلتها مدينة قرن العلم في السلطنة، أيضا، ومدينة وصفی‌ آباد الإيرانية، اللتان سجلتا 48.8 درجة مئوية.وفي المركز الثالث على مستوى العالم جاءت مدينة البصرة العراقية بتسجيل 48.5 درجة مئوية، ثم مدينة بهلا بسلطنة عمان بـ 48 درجة مئوية.
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المجتمع, العالم العربي, سلطنة عمان, السعودية, العراق

مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

17:55 GMT 18.06.2022
© Photo / Oriol Piqueras Gil / Unsplashصحراء في سلطنة عمان
صحراء في سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Photo / Oriol Piqueras Gil / Unsplash
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سجلت مدينة عربية أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما رصده موقع متخصص بالمناخ والطقس.
ونشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، في السعودية، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات"، عبد الله المسند، تقريرا من موقع "EldoradoWeather" المتخصص، يشير إلى تصدر مدينة الفهود بسلطنة عمان، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب منشور عبد الله المسند على "تويتر" سجلت مدينة الفهود بسلطنة عمان المركز الأول بتسجيل 49 درجة مئوية، تلتها مدينة قرن العلم في السلطنة، أيضا، ومدينة وصفی‌ آباد الإيرانية، اللتان سجلتا 48.8 درجة مئوية.
وفي المركز الثالث على مستوى العالم جاءت مدينة البصرة العراقية بتسجيل 48.5 درجة مئوية، ثم مدينة بهلا بسلطنة عمان بـ 48 درجة مئوية.
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